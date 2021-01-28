የልማት አጋሮች ለመሪ የልማት እቅዱ ስኬት ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገለጹ

አዲስ አበባ ጥር 20/2013 (ኢዜአ) የልማት አጋሮች ለኢትዮጵያ የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ ውጤታማነት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገለጹ።
እቅዱ ሕዝብን ማዕከል ያደረገ ልማትና እድገት ማምጣት ላይ ትኩረቱን ማድረግ እንዳለበትም አመልክተዋል።
የፕላንና ልማት ኮሚሽን የ10 ዓመት መሪ ልማት እቅዱን ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላትና የልማት አጋሮች ለማስተዋወቅ ያዘጋጀው የምክክር መድረክ ዛሬ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ ተካሄዷል።
በመድረኩ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የተገኙ ሲሆን የፕላንና ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ፍጹም አሰፋ መሪ እቅዱን በሚመለከት ገለጻ አድርገዋል።
የኮሚሽነሯን ገለፃና ማብራሪያ ተከትሎ የልማት አጋሮች በቀረበው እቅድ ዙሪያ አስተያየትና ጥያቄ አንስተዋል።
ኢትዮጵያ በቀጣይ 10 ዓመት በልማቱ መስክ የምታከናውናቸውን ስራዎች የሚያመላክት ሰነድና ትልቅ ሕልም ያነገበ መሆኑን ገልጸዋል።
“የልማት አጋሮች ከእቅዱ በመነሳት ለኢትዮጵያ ድጋፍ የሚያደርጉባቸውን የትኩረት መስኮች ለመለየት የሚያስችላቸው ነው” ብለዋል።
ለእቅዱ ስኬታማነት አስፈላጊውን የፋይናንስና የቴክኒክ ድጋፍ እንደሚያደርጉም አረጋግጠዋል።
መሪ የልማት እቅዱ ሕዝብን ያማከለና ያሳተፈ ልማትና እድገት የሚያመጣ መሆን እንዳለበትም ገልጸዋል።
የፕላንና ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ የልማት እቅዱ ከዚህ በፊት ከነበሩ የልማት እቅዶች የሚለየው ሁሉንም ባለድርሻ አካላት አሳታፊ ለማድረግ ጥረት መደረጉንና ይሄም ሕብረተሰቡን እንደሚጨምር ገልጸዋል።
በመሪ የልማት እቅዱ ጥራት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ማምጣትና እድገቱ የዜጎችን ሕይወት መቀየር ላይ ትኩረት ማድረጉን አመልክተዋል።
የልማት እቅዱን እስከ ታችኛው የአስተዳደር እርከን ተፈጻሚ እንዲሆን የተዘጋጀና የእቅዱን ተፈጻሚነት የሚቆጣጠር ተጠያቂ የሚያደርግ ስርዓት መዘርጋቱን ገልጸዋል።