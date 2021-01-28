የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን እያስገነባቸው ያሉ የዘመናዊ ቤቶች በጥሩ ማሳያነት የሚጠቀሱ መሆኑ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ጥር 20/2013 ( ኢዜአ) የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን እያስገነባቸው ያሉ ዘመናዊ የመኖሪያና የንግድ ቤቶች በኮንስትራክሽን ዘርፍ ለተሰማሩ ድርጅቶች በጥሩ ማሳያነት የሚጠቀሱ መሆኑ ተገለጸ።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ ልማት፣ ኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በመዲናዋ የተለያዩ አካባቢዎች እያስገነባቸው ያሉትን የመኖሪያና የንግድ ቤቶች የግንባታ አፈጻጸም ተዘዋውረው ጎብኝተዋል።
በዚህም የሚገነቡ ቤቶች በተያዘላቸው ጊዜ እና በጀት ስለመከናወናቸው እንዲሁም በግንባታ ግብዓት አቅርቦትና ቤቶቹ በሚገነቡበት አካባቢ ያለውን የመሰረተ ልማት አቅርቦትን ፈትሸዋል።
የቤቶቹ የግንባታ ሂደቱ የሠራተኛ ደህንነት እና አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ አድርጎ እየተከናወነ ይገኛል።
የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ረሻድ ከማል ተቋሙ ለ28 ዓመታት የቤት ግንባታ እንዳያደርግ በአዋጅ ተገድቦ እንደነበር አስታውሰዋል።
“ኮርፖሬሽኑ የተወረሱ እና በደርግ መንግስት የተሰሩ ቤቶችን ብቻ ሲያስተዳድር ነበር” ያሉት ሥራ አስፈጻሚው፣ በዚህ ምክንያት የቤት እጥረት መከሰቱንና በአሁኑ ወቅት በመንግስት ተጨማሪ ተልዕኮ ተሰጥቶት ወደ ቤት ግንባታ ሥራ መግባቱን ገልፀዋል።
ለዓመታት ተቋርጦ የነበረውን የቤት ግንባታ ለማስቀጠል አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር በፊት ወደ ግንባታ ሥራ መግባቱን አመልክተዋል።
በአዲስ አበባ አስር የተለያዩ ሳይቶች በ8 ቢሊዮን ብር የመኖሪያ እና የንግድ ቤቶችን ግንባታ እያከናወነ መሆኑንም ነው ያስረዱት።
እንደ አቶ ረሽድ ገለጻ፣ እየተገነቡ ያሉት ቤቶች ከ10 እስከ 21 ወለል የሚኖራቸው ሲሆን ምቹ እና ዘመናዊ የመኖሪያ እና የንግድ ቤቶችን ያካተቱ ናቸው።
የግንባታ ሂደቱም በተያዘለት ጊዜ፣ በጀት እና ጥራት እየተከናወነ መሆኑን አብራርተዋል።
ኮርፖሬሽኑ በገርጂ አካባቢ እያስገነባቸው ያሉትን ባለ አሥር ወለል 16 ህንጻዎች ግንባታ ሥራ እያከናወነ ያለው የኦቪድ ግሩፕ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ዮናስ ታደሰ የቤቶቹ ግንባታ በኢትዮጵያ ከተለመደው የግንባታ ሂደት በተለየ ሁኔታ በቴክኖሎጂ ታግዞ መሆኑን ገልጸዋል።
ለህንጻዎቹ ግንባታ እየተጠቁሙ ያሉት ቴክኖሎጂ በሁለት ወር ባለ አስር ወለል ህንጻ መገንባት የሚያስችል መሆኑንም አቶ ዮናስ አስረድተዋል።
ቴክኖሎጂው ከጊዜ፣ ከገንዘብ እና ከጥራት አኳያ ለኮንስትራክሽን ዘርፍ የጎላ ፋይዳ እንዳለው ገልፀው፣ “በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ባለ አሥር ወለል ፎቅ የሚያሰራ ቴክኖሎጂ ለአገራችን ማስተዋወቅ ችለናል” ብለዋል።
ግንባታው በመስከረም 2013 ዓ.ም መጀመሩንና በአሁኑ ወቅት 22 በመቶ አፈፃፀም ላይ መድረሱን ተናግረው አጠቃላይ የግንባታ ሥራው ከተያዘለት ጊዜ በፊት እንደሚጠናቀቅ አረጋግጠዋል።
የከተማ ልማት፣ ኮንስትራክሽን እና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ንዑስ ሰብሳቢ ወይዘሮ አገሬ ምንአሉ በበኩላቸው ኮርፖሬሽኑ የሚያስገነባቸው የመኖሪያና የንግድ ቤቶች ግንባታ በተያዘላቸው ጊዜና በዕቅዱ መሰረት እተከናወኑ መሆናቸውን ተናግረዋል።
“ኮርፖሬሽኑ በገርጂ አካባቢ እያስገነባ ያለው ዘመናዊ የመኖሪያና የንግድ ቤቶች ግንባታ በቴክኖሎጂ አጠቃቀምና በግንባታ አፈጻጸሙ በአገራችን የኮንስትራክሽን ዘርፍ ለተሰማሩ ድርጅቶች ጥሩ ምሳሌ ይሆናል” ብለዋል።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት ኮርፖሬሽኑ በገርጂ እያስገነባ ያለውን ዘመናዊ መንደር ጨምሮ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ፣ በቦሌ እና በምስራቅ አጠቃላይ ሳይቶች የመስክ ምልከታ አድርጓል።