ዲላ ዩኒቨርሲቲ ችግር ፈቺ የምርምር ተግባራቱን ለማሳካት የልህቀት ማዕከል አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን ገለጸ

ዲላ፣ ጥር 20/2013 (ኢዜአ) ዲላ ዩኒቨርሲቲ ችግር ፈቺ የጥናትና ምርምር ተግባራቱን ለማሳካት የልህቀት ማዕከል አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን ገለጸ።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ችሮታው አየለ ዛሬ በተማሪዎች ምረቃ ስነ-ስርዓት ላይ እንዳሉት፤ ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማር ሥራ በተጓዳኝ በአካባቢ ጥበቃ፣ ግብርናና ጤና መስክ ጥናትና ምርምር እያከናወነ ይገኛል።
በተለይም የአካባቢውን ማህበረሰብ ችግር የሚፈቱ ጥናትና ምርምሮች ለማካሄድ የልህቀት ማዕከል ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
የዩኒቨርሲቲው የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ምሥራቅ መኮንን በበኩላቸው ተቋሙ በሳይንስ መስክ ትምህርት እየሰጠ እንደሚገኝ ገልጸው፤ ከኢንዱስትሪዎች ጋር በቅርበት በመስራት የምርምር ውጤቶች ወደ ተግባር ለማሸጋገር እንቅስቃሴ መጀመሩን ጠቅሰዋል።
የዲላ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት ያስመረቃቸው ተማሪዎች በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት ምክንያት የምረቃ ጊዜያቸው የተራዘመባቸው መሆናቸው ተገልጿል።
ተመራቂዎቹ 3 ሺህ 159 በመጀመሪያ ዲግሪ ሲሆኑ 580 ደግሞ በድህረ ምረቃ ትምህርታቸውን የተከታተሉ ናቸው።
ከተመረቁት 3739 መካከል 1 ሺህ 105ቱ ሴቶች መሆናቸው ታውቋል።
ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን ሲያስመርቅ የአሁኑ ለ21ኛ ጊዜ ነው።