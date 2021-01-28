የአርብቶ አደር ልጆች ትምህርታቸው ላይ በማተኮር አገራቸውን ለማሳደግ ሊተጉ ይገባል – ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው

ሰመራ፣ ጥር 20 ቀን 2013 (ኢዜአ) “የአርብቶ አደር ልጆች ትምህርታቸው ላይ በማተኮር አገራቸውን ለማሳደግ ሊተጉ ይገባል” ሲሉ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው አስታወቁ።
በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በአፋር ክልል አውሲ-ረሱ ዞን ዱብቲ ከተማ በ13 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ተመርቋል።
በምረቃ ስነ-ስርአት ላይ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ የክልሉ ርእሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎችና የዱብቲ ወረዳ ነዋሪዎች ተገኝተዋል።
ቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ታያቸው በወቅቱ ባደረጉት ንግግር “የአርብቶ አደር ልጆች ትምህርታቸው ላይ በማተኮር ክልላቸውንና አገራቸውን ለማሳደግ ሊተጉ ይገባል” ብለዋል።
“የአርብቶ አደሩ ሴት ልጆች የመማር እድል በአግባቡ ከተሰጣቸው ውጤታማ ለመሆናቸው ብዙ ማሳያዎች አሉ” ያሉት ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ፤ ሴቶች ያለባቸውን ዘርፈ ብዙ የባህልና ተያያዥ ጫናዎች ተቋቁመው በትምህርት በመግፋት የራሳቸውንና የማህበረሰባቸውን ኑሮ ለመቀየር ሊተጉ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው ትምህርት ለሁለንተናዊ እድገትና ብልጽግና ወሳኝ መሳሪያ መሆኑን አመልክተዋል።
የክልሉ መንግስት የአርብቶ አደሩን የትምህርት ተደራሽነት ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶ እየሠራ መሆኑን ተናግረዋል።
የክልሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሠረተ ልማት ተዘንግቶ መቆየቱን አስታውሰው፤ በተለይም በትምህርት በዘርፍ የተሠሩ ስራዎች ውስን እንደነበሩ ጠቁመዋል።
ክልሉ በትምህርት ዘርፍ የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ ባለድርሻ አካላት ንቁ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለባቸውም ገልጸዋል።
በዚህ ረገድ የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ያከናወነው ተግባር ዓረአያነት እንዳለው ተናግረዋል።
ቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአጭር ጊዜ አስገንብቶ በማስረከቡም በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም ምስጋና አቅርበው፤ የጽህፈት ቤቱ ድጋፍ እንደሚቀጥል ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቶ አህመድ ሃንፍሬ የተገነባው ትምህርት ቤት 18 የመማሪያ ክፍሎችን ጨምሮ ቤተ-ሙከራ፣ ቤተ-መጻህፍት እንዲሁም የተለያዩ አገልግሎት መስጫዎችን ያካተተ መሆኑን ተናግረዋል ።
ትምህርት ቤቱ በሁለት ፈረቃ 1ሺህ 800 ተማሪዎችን ተቀብሎ የማስተናገድ አቅም እንዳለው ገልጸዋል ።
“ቀዳማዊ እመቤት በወረዳው ያስገነቡት ትምህርት ቤት ልጆቻችን የተሻለ ትምህርት እንዲያገኙ የሚረዳ ነው” ያሉት ደግሞ የወረዳው የአገር ሽማግሌ ሼኽ ሷዲቅ ሀሰን ናቸው።
ትምህርት ቤቱን በመጠበቅና በመንከባከብ ለታለመለት አላማ በአግባቡ እንዲውል እንደ አገር ሽማግሌነታቸው ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል።