የተጎራባች ህዝቦችን የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ መስራት ይገባል- አቶ አዳም ፋራህ

ባህር ዳር ፣ ጥር 20/2013( አዜአ) በኢትዮጵያ የአዋሳኝ ክልሎች ህዝቦችን የልማትና መልካም አስተዳደር የላቀ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ አመቺ ግንኙነቶችን ፈጥሮ መስራት እንደሚገባ የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ- ጉባኤ አቶ አዳም ፋራህ ተናገሩ።
”መልካም ጉርብትና ለኢትዮጰያ ብልፅግና” በሚል መሪ ሀሳብ የምዕራብና ሰሜን ኢትዮጵያ ተጎራባች ክልሎች የጋራ የምክክር መድረክ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው።
አፈ ጉባኤው በምክክር መድረኩ እንዳሉት የፌደራል ሥርዓቱ ዓላማ አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ መገንባት ነው።
ይህ ሊሳካ የሚችለው በሁሉም ክልሎች ሠላም፣ ልማት፣ መልካም አስተዳደር፣የህግ የበላይነት፣ ሰብአዊ መብቶች አያያዝ የተቀራረበ አፈፃፀም ሲኖር እንደሆነ ገልጸዋል።
ለዚህም ይረዳ ዘንድ የክልል መንግስታት የህዝቦችን ወንድማማችነት በማጠናከር የጋራ ተጠቃሚነት በሚያዳብር መልኩ የእርስ በእርስ ግንኙነት ሊጠናከር ይገባል ብለዋል።
ባለፉት ጊዜያት ግንኙነትን ለማጠናከር የተከናወኑ ስራዎች ቢኖሩም ክፍተቶች ጎልተው ያሉ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በተለይም የብሄር ማንነትን ከመጠን በላይ ማጥበቅ፣ ማህበራዊ ትስስርን ወደ ጎን መተው፣ ሀገራዊ እይታ አለመያዝ፣ ሰው ተኮር አለመሆንና ችግሮችን በትብብር መንፈስ ለመፍታት ጥረት አለማድረግ መስተዋላቸውን ገልጸዋል።
የሀገሪቱን ህገ መንግስትና የፌደራል ሥርዓቱን መሰረታዊ መርሆዎችና ዓላማዎች ያልተከተሉ አካሄዶችና አፈፃፀሞች መስተዋላቸውን አፈ ጉባኤው አመላክተዋል።
ተጎራባች ክልሎች ከዚህ ቀደም ይስተዋሉ የነበሩ ስህተቶችን በማረም ክፍተቶችን ለመሙላት እንዲሁም ጥንካሬዎችን በውጤታማነት ለማስቀጠል በጋራ መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል።
ግንኙነቶችም ህግ መንግስቱንና የፌደራል ሥርዓቱን መሰረት በማድረግ የህዝቦችን መቀራረብ በሚያጠናክር መንገድና የሚያጋጥሙ ችግሮችን በመመካከር ለመፍታት በሚያስችል አግባብ መሆን እንዳለበት አመልክተዋል።
በተለይም ለግጭትና አለመግባባት መንስኤ የሆኑ ጉዳዮችን ቀድሞ ለይቶ በመፍታት ለሃገሪቱ ሠላም ጠንካራ ህብረት ያስፈልጋል ብለዋል።
የየክልሉ መንግስታትም ዜጎች ያለምንም ልዩነት በህገ መንግስቱ የተረጋገጠላቸው የእኩልነት መብት እንዲከበርላቸው መስራት እንደሚጠበቅባቸው አስረድተዋል።
በቅርቡ የኦሮሚያና ሱማሌ ክልሎች በጋራ የአምስት ዓመት እቅድ ነድፈው ወደ ስራ ለመግባት ያደረጉት መልካም ልምድ እንደሆነም ጠቅሰዋል።
መልካም ጉርብትናውም እኩልነትን፣ ህብረ ብሄራዊ አንድነትን፣ የጋራ ብልፅግናን በሚያጠናክር አግባብ ህዝቡ ድረስ እንዲወርድና ውጤት እንዲያመጣም አመራሩ ግንባር ቀደም ሆኖ የተጠናከረ ስራ ማከናወን እንዳለበትም አቶ አደም ተናግረዋል።
”እኛ ኢትዮጵያውያን ስንተባበርና ስንረዳዳ ያምርብናል፤ የምንታወቀውም በዚሁ ባህሪያችን ነው” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ናቸው።
መተባበር የህልውናችን ሁሉ መሰረት መሆኑንና ይህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፤ ለዚህ ደግሞ አመራሩ ግንባር ቀደም ሊሆን ይገባል ብለዋል።
የህዝቦች ወንድማማችነት እንዲጠናክር፣ አንድነትና መደጋጋፍ እንዲመጣ የአመራሩ ድርሻ ላቅ ያለ መሆኑን ገልጸዋል።
ክልሎች በትብብር መንፈስ የሚያደርጉት ግንኙነት ለሃገሪቱ ብልፅግና ወሳኝ መሆኑን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ እርስ በእርሳችን ተባብሮ የልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎችን መስራት እንጂ መለያየት አያዋጣም ብለዋል።
የአማራ ህዝብ አቃፊ መሆኑን ጠቅሰው አሁን አሁን ግን በማንነቱ ጥቃት እየደረሰበት እንደሚገኝ አውስተዋል።
ይህ ድርጊት እንዲቆምም አመራሮች መስዋዕትነት ጭምር በመክፈል ሀገሬ ነው ብሎ የሚኖረውን አማራ ሊታደጉት ይገባል ሲሉ ተናግረዋል።
የእርስ በእርስ ግንኙነቱ ዛሬ ተጀምሮ የሚያቆም ሳይሆን በተቋም ደረጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በመድረኩ የአጎራባች ክልሎች የጋራ የሠላም፣ መልካም አስተዳደርና የወሰን አካባቢ ችግሮችን የሚፈቱባቸው እቅዶች ላይ በመወያየት በጋራ የሚሰሩበት የስምምነት ፊርማ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል።
በምክክር መድረኩ የጋምቤላ እና ኦሮሚያ ፕሬዚዳንቶች፣ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስራ አስፈፃሚና ሌሎችም የፌደራልና ክልል አመራሮች እየተሳተፉ ነው።