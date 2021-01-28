በተሽከርካሪዎች የተጫኑ ህገ-ወጥ የጦር መሳሪዎች በቁጥጥር ሥር ዋሉ

ደሴ ፤ ጥር 20 /2013(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ኮምቦልቻ ቅርንጫፍ በሦስት ተሽከርካሪዎች ተጭነው ሲጓጓዙ የነበሩ ሦስት ክላሽንኮቭ ጠብመንጃዎች እና 525 ተተኳሽ ጥይቶች በቁጥጥር ሥር ማዋሉን አስታወቀ።
በቅርንጫፉ የደንበኞች ትምህርት ቡድን አስተባባሪ አቶ አሳምነው አዳነ ለኢዜአ እንደገለጹት እነዚህ ህገ ወጥ የጦር መሳሪዎች የተገኙት በተሽከርካሪዎች ተጭነው ከመቀሌና አላማጣ ከተሞች ወደ ባህርዳርና ሰሜን ሸዋ ዞን ለማስገባት ታስቦ ሲጓጓዙ ትናንት ሌሊት በወልድያ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ በተደረገ ፍተሻ ነው፡፡
በዚህም የታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3-53863 አ.አ የጭነት አይሱዙ 489 ተተኳሽ የክላሽ ጥይት፣ በኮድ 3-06637 ኢት የጭነት ሲኖ ትራክ አንድ ክላሽንኮቭ ጠብመንጃ እና 36 ተተኳሽ ጥይቶች ማግኘት መቻሉን ተናግረዋል።
እንዲሁም የታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3- 37640 አ.አ የጭነት ኤፍ ኤስ አር ተሽከርካሪ ላይ የተጫኑ ሁለት ክላሽንኮቭ ጠብመንጃዎች መገኘታቸውን አስተባባሪው አመልክተዋል።
ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የተጠረጠሩ ስምንት ግለሰቦች ከነተሽከርካሪዎቹ ጋር በፖሊስ ቁጥጥር ሥር መዋላቸውንም አስታውቀዋል።
የጦር መሳሪዎቹንና ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ሥር ለማዋል የጉምሩክ ሠራተኞች፣ የፌደራልና ክልል ፖሊስ አባላት ላደረጉት የተቀናጀ ትብብርና ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል፡፡
በቀጠናው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መሰል ህገ ወጥ ተግባር እየተባባሰ መምጣቱን ያወሱት የቡድኑ አስተባባሪ ይህንን ሥርዓት ለማሲያዝ ህብረተሰቡ የተለመደ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡