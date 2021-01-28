የተጎራባች ክልሎች ግንኙነት ሕዝቦችን የሚያቀራርቡና መግባባት የሰፈነባቸው እንዲሆኑ መስራት ይገባል – አቶ አደም ፋራህ

ባህርዳር፣ ጥር 20 ቀን 2013 (ኢዜአ) የተጎራባች ክልሎች ግንኙነቶች የሕዝቦችን የእርስ በእርስ ግንኙነት የሚያቀራርቡና መግባባት የሰፈነባቸውና እንዲሆኑ መስራት እንደሚገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባዔ አቶ አደም ፋራህ ገለጹ።
በእኩልነት፣ በአጋርነት፣ በወንድማማችነት ላይ በተመሰረቱ መርሆዎች መመራት እንዳለባቸውም ተናግረዋል።
“መልካም ጉርብትና ለኢትዮጵያ ብልጽግና” በሚል መሪ ቃል የምዕራብና ሰሜን ተጎራባች ክልሎች የጋራ የምክክር መድረክ በባህርዳር ከተማ ተጀምሯል።
በመድረኩ ላይ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደሪ ዶክተር ሙሉ ነጋ፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ-መስተዳደር አቶ ኡሞጅ ኡጁሉን ጨምሮ የተለያዩ የክልል አመራሮች እየተሳተፉ ይገኛሉ።
በውይይቱ መክፈቻ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አደም ፋራህ እንደተናገሩት፤ የህዝቡ የእርስ በርስ ግንኙነት እንዲጠናከር የክልሎች ተባብሮ መስራት አስፈላጊ ነው።
“የክልሎች የተጠናከረ የእርስ በርስ ግንኙነትም የኢትዮጵያን የብልጽግና ግብ የሚያሳካ ይሆናል” ብለዋል።
ይሄንን ግንኙነት ለማጠናከር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ-መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር በበኩላቸው የውስጣዊ አንድነትን ማጠናከር ኢትዮጵያ ታፍራና ተከብራ እንድትኖር የራሱን አዎንታዊ ሚና ይጫወታል ” ብለዋል።
መተባበርና በጋራ መስራት የህልውናችን መሰረት ነው” ያሉት አቶ አገኘሁ፤ “የጠንካራ አንድነትና ሰላም መረጋገጥ የአገራችንን ብልጽግና እውን ለማድረግ ወሳኝ ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
የህዝቦች ግንኙነትና ትብብር ዛሬ እንዳልተጀመረ ሁሉ ወደፊትም ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አስረድተዋል።
በምክክር መድረኩ ላይ የተለያዩ ጥናቶች ቀርበው ውይይት ይደረግባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል።
በመድረኩ ላይ የመንግሥታት ግንኙነት ጽንሰ ሃሳብ፣ አስፈላጊነትና ጠቀሜታ፣ የግንኙነት ቅርጾችና ገጽታዎች እንዲሁም የመንግሥታት ግንኙነቶች ተሞክሮ በሚሉት ጉዳዮች ላይ ውይይት ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል።