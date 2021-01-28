ሰመራ፣ ጥር 20/2013 ( ኢዜአ) በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት የተገነባው 13ኛው ትምህርት ቤት በአፋር ተመረቀ።
የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት የትምህርት ተደራሽነትንና ጥራትን በየክልሎች ሁሉ ለማስፋትና ለማሳደግ በሚደረገዉ ጥረት የበኩሉን እየተወጣ እንደሚገኝ ይታወቃል፡፡
ትምህርት ቤቱን ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውና የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ መርቀው ከፍተውታል።
13 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ዱብቲ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በዉስጡ የአስተዳደር ህንጻ፣ የመማሪያ ክፍሎች፣ ላብራቶሪ፣ የቤተ መጽሀፍ የኮምፕዩተር ላብራቶሪ እና የመጸዳጃ ህንጻዎችን አሉት፡፡
ጽህፈት ቤቱ በዛሬዉ እለት ያስመረቀዉ ዱብቲ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታቸዉ ተጠናቆ ከተመረቁት 13ኛዉ ሲሆን ቀሪዎቹ በዚህ አመት ግንባታቸዉ የተጠናቀቁ ትምህርት ቤቶችን ማስመረቁን ይቀጥላል፡፡
ትምህርት ቤቱ በሁለት ፈረቃ 1 ሺህ 800 ተማሪዎችን የመቀበል አቅም አለዉ፡፡
የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በዚሁ አጋጣሚ በትምህርት ቤት እርቀትና እጥረት ምክንያት ልጆቻቸዉን ወደ ትምህርት ገበታ መላክ ያልቻሉ የዱብቲ ወረዳ እንዲሁም አዋሳኝ ቀበሌ ነዋሪዎች ልጆቻቸዉን ወደ ትምህርት ቤት በመላክ እድሉን እንዲጠቀሙ ጥሪ አስተላልፏል።