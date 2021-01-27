በሲዳማ ክልል 100 ሺህ ሄክታር የሚሸፍን የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ ለማከናወን ዝግጅት ተደረገ

ሀዋሳ፣ ጥር 19/2013 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል በዘንድሮው የበጋ ወራት 100 ሺህ ሄክታር መሬት የሚሸፍን የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ ለማከናወን ዝግጅት ማድረጉን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ የዘንድሮ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ሥራ የንቅናቄ መድረክ በሃዋሳ ከተማ ተካሄዷል።
የቢሮው ሃላፊ አቶ መስፍን ቃሬ በወቅቱ እንዳሉት ተፋሰስን መሰረት በማድረግ በየዓመቱ መስራት ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ በባለቤትነት መንከባከብና መጠበቅ ይገባል።
በዚህም የህብረተሰቡን ተጠቃሚነትና የልማቱን ዘላቂነት ማረጋገጥ እንደሚቻል ገልጸው፤ በተለይ ዘንድሮ የሀዋሳ ሐይቅንና በክልሉ አጎራባች አከባቢዎች የሚገኙ ግድቦችን ከደለል ለመከላከል የሚረዱ የተለያዩ ስነ-አካላዊ ሥራዎች ትኩረት መሰጠቱን ተናግረዋል።
በዚህም 100 ሺህ 273 ሄክታር መሬት ላይ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ በተቀናጀ መልኩ እንደሚከናወን አስረድተዋል።
ለማስፈጸምም የግብርና መሣሪያዎችና የቦታ ልየታ መጠናቀቁን ያመለከቱት አቶ መስፍን ንቅናቄውን ለሚያስተባብሩ ከ186 ሺህ በላይ የግብርና ባለሙያዎችና አርሶ አደሮች ስልጠና መሰጠቱን አስታውቀዋል፡፡
በልማቱም ከአንድ ሚሊዮን 500 ሺህ በላይ የክልሉ ነዋሪዎች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል።
የቢሮው ሃላፊ እንዳመለከቱት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ በተከናወነባቸው አካባቢዎች የሚተከሉ 120 ሚሊዮን ችግኝ ዝግጅት እየተደረገ ነው።
የተፋሰስ ሥራ በማህበረሰብ ዘንድ በየጊዜው በጠንካራ ተሳትፎ እየታየበት መሆኑን አውስተው ባለፉት ዓመታት በተከናወነው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ የተገኙ ተጨባጭ ውጤቶች እንዳሉ ገልጸዋል።
ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል በብልጽግና ፓርቲ የይርጋለም ከተማ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ዘርፍ ሃላፊ አቶ ለገሰ ለብዶ በሰጡት አስተያየት የበለፀገች ሀገር ለመገንባት አረንጓዴ ልማት ወሳኝ ነው ብለዋል።
ለዚህ እውን መሆን በከተማዋ ዙሪያ በሚገኙ ሰባት የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ ከ750 ሄክታር በላይ መሬት ላይ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ ለመስራት ቅድመ ዝግጅት መደረጉን አመላክተዋል።
ሌላኛው ተሳታፊ የጨበ ጋንብልቱ ወረዳ የግብርና ጽህፈት ቤት የተፈጥሮ ዘርፍ ሃላፊ አቶ ተሰማ ታፈሰ በበኩላቸው በዘንድሮው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ ከአምናው አስር በመቶ ብልጫ ያለው 2 ሺህ 600 ሄክታር መሬት ለማልማት ዝግጅት ተጠናቋል ብለዋል።
” የተፋሰስ ልማት ለብልጽግናችን ” በሚል መሪ ሀሳብ ከትናንት ጀምሮ ለሁለት ቀናት በተካሄደው የንቅናቄ መድረኩ በየደረጃው የሚገኙ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።
በሲዳማ ክልል ከጥር 25/2013 ዓ.ም ጀምሮ ለአንድ ወር የሚቆይ ክልላዊ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ጥበቃ ዘመቻ በይፋ እንደሚጀመር ተመልክቷል።