የጌዴኦ ባህላዊና ተፈጥሮአዊ እሴቶችን ለጋራ እድገት ጥቅም ማዋል እንደሚገባ ተጠቆመ

ዲላ፣ ጥር 19/2013( ኢዜአ ) የጌዴኦ ብሄር ባህላዊ፣ ተፈጥሮአዊ እና ታሪካዊ እሴቶችን ተንከባክቦ በመጠበቅ ለጋራ ጥቅም ማዋል እንደሚገባ ተጠቆመ።
የጌዴኦ ብሔር ዘመን መለወጫ የ”ዳራሮ” በዓል በዞኑ ቡሌ ወረዳ በብሄሩ አባ ገዳ መናገሻ ኦዳ ያአ ሶንጎ በድምቀት ተከብሯል።
በበዓሉ ሥነ-ሥርዓት የተገኙት የደቡብ ክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊ አቶ ሃይለማርያም ተስፋዬ እንዳሉት ዳራሮ ከዘመን መለወጫነቱ ባለፈ የጌዴኦ ብሔር መገለጫ ነው።
ባህላዊ እሴቶቹ ተጠብቀው ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፉ ከመስራት ባለፈ ሥርዓቱን በማበልጸግ ለጋራ እድገት ልንጠቀምበት ይገባል ብለዋል።
በተለይ የጌዴኦ ዘመን መለወጫ ዳራሮን የመሰሉ ህዝባዊ የአደባባይ በዓላት በማስተዋወቅና በማልማት የቱሪስት መስህብ ማድረግ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሽፈራው ቦጋለ በበኩላቸው ዳራሮ የጌዴኦ ብሔር ዘመን መለወጫ ከመሆኑ በተጓዳኝ የምስጋና፣ ስጦታና አንድነት በዓል መሆኑን ገልጸዋል።
የጌዴኦ አባገዳ መቀመጫ የሆነውን የኦዳያ ሶንጎን በማልማት የቱሪስት መስህብ ስፍራ እንዲሆን በትኩረት እንደሚሰራ ተናግረዋል።
የአሁኑ ትውልድም ከበዓሉ እሴቶች በመማር ለጋራ ሠላምና አንድነት የበኩሉ ሊወጣ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የጌዴኦ ዞን ባህል ፣ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ሃላፊ አቶ ዮሴፍ ማሩ እንደገለጹተ ባህላዊ እሴቶች ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገሩ በትኩረት እየተሰራ ይገኛል።
የጌዴኦ ብሄር በሚከተለው ጥምር የግብርና ስራ ፣የአካባቢ ጥበቃ እንደ ባህል እንደሚቆጥረውና ይህንንም በአለም ቅርስነት ለማስመዝገብ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
የዳራሮ በዓል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በመከላከል ከወረዳ ጀምሮ ቀጥሎ በዞን ደረጃ ደግሞ የካቲት 11 ደረጃ በዲላ ከተማ በድምቀት ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝም አስታውቀዋል።