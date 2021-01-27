በመጪው ምርጫ የሴቶችና ወጣቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ

ሶዶ፤ ጥር 19/2013( ኢዜአ) በስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ላይ በደቡብ ክልል የሴቶችና ወጣቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ።
“የሴቶችና ወጣቶች ፖለቲካ ተሳትፎና ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ በሕገ-መንግስታችን የተሰጠ የመብትና የህልውና ጉዳይ ነው” በሚል መሪ ሀሳብ በክልሉ ከሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ባለድርሻ አካላት የጋራ የምክክር መድረክ በወላይታ ሶዶ ከተማ ተካሄዷል።
የክልሉ ሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሪት ኩሪባቸው ታንቱ በመድረኩ እንዳሉት በክልሉ ሁሉም ዘርፎች የሴቶች ተሳትፎ ውስን ነው።
ይህንን ለማሻሻልም በስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ላይ ተሳትፏቸውን ከፍ ለማድረግ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ሴቶች የመልካም አስተዳደር ችግሮች በመፍታት እንዲሁም በሠላምና የዴሞክራሲ ግንባታ ሂደት ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ተቋማቸው ሴቶች በፖለቲካው መስክ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ወጣቶች ለፈጠራና አዲስ አስተሳሰብ ዝግጁ በመሆናቸው በየደረጃው ባሉ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች እንዲካተቱ እየተሰራ እንደሚገኝ የተናገሩት ደግሞ በቢሮው የወጣቶች ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሙስጠፋ ኢሳ ናቸው።
በሚኖራቸው ተሳትፎ ልክ ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የወጣቶች ቁጥርና ፍላጎት አለመመጣጠን ችግሮችን በሚጠበቀው ደረጃ ለመፍታት አዳጋች ማድረጉን ጠቁመው ወጣቶችም መብትና ግዴታቸውን በመለየት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተናግረዋል።
የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ነኢማ ሙኒር በበኩላቸው በምርጫው የሴቶችን ኮታ መሙላት ብቻ ሳይሆን በሂደቱ የተሳትፎ ውጤት ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በየደረጃው ያሉ የፖለቲካ ፓርቲና መሪዎች ከሴቶች ተሳታፊነት ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችን በተገቢው መንገድ መመለስ እንደሚገባም አመልክተዋል።
በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በመጪው ምርጫ ወጣቶችን ተሳትፎ በማሳደግ በኩል ትልቅ ሀላፊነት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።
ምርጫው ሠላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ተአማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁሉም ሊሠራ እንደሚገባም ተመልክቷል።