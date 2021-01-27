አዲስ አበባ፣ ጥር 19/2013 ( ኢዜአ) የቡና ምርታማነትን ለማሳደግ ባለፉት ስድስት ወራት የተከናወኑ ተግባራት አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆኑን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገለፀ።
የምክር ቤቱ የግብርና፣ አርብቶ አደርና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የ2013 በጀት ዓመት አጋማሽ ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ተወያይቷል።
ቋሚ ኮሚቴው ለባለስልጣኑ የስድስት ወራት አፈፃፀም ግብረ መልስም ሰጥቷል።
በዚሁ መሰረት በተጎነደሉና በአዲስ የቡና ተከላ ማሳዎችና ተጨማሪ ገቢ የሚያስገኙ ደባል ሰብል የማልማት ስራዎችን በጥንካሬ ተመልክቶታል።
ለ2013 እና 2014 በጀት ዓመት የቡና ዘር ብዜት የማዘጋጀት ስራ በዕቅዱ ልክ መከናወኑንም ኮሚቴው በጥንካሬ ወስዶታል።
ወደ ውጭ ለመላክ የታቀደው የሻይ አፈጻጸም 81 በመቶ መሳካቱ፣ የገበያ ደህንነት፣ መረጃና ቁጥጥር ለማጠናከር የተሰራው ስራም የተሻለ እንደሆነ ገልጿል።
በሌላ በኩል ቋሚ ኮሚቴው ባለፉት ስድስት ወራት የቡና ምርታማነትን ለማሳደግ የተከናወኑ ተግባራት አፈጻጸም ዝቅተኛ ነው ብሏል።
በቡና እግር ዙሪያ ጉዝጓዝ ለማድረግ የታቀደው ስራ 47 በመቶ፣ ኮምፖስት የመጠቀም ዕቅድ 59 በመቶ ብቻ መከናወኑን ለአብነት አንስቷል።
በተመሳሳይ የወጪ ንግድን በመጠንና በገቢ ለማሳደግ የተሰሩ ስራዎች በምርትና በገቢ መጠን አፈጻጸም አነስተኛ መሆኑም እንዲሁ።
ወደ ውጭ አገር ለመላክ የታቀደው የቡና ምርትና ገቢ 65 ነጥብ 6 በመቶ እና 57 ነጥብ 9 በመቶ መሆኑ ካለፈው ዓመት አንጻር በምርትም ሆነ በገቢ መቀነሱም በድክመት የታየ ሌላው ጉዳይ ነው።
የቡና ፍሬና የቡና ዋግ በሽታን ለመከላከል አራት ዙር አሰሳ ለማድረግ ታቅዶ አንድ ዙር ብቻ መካሄዱንም ቋሚ ኮሚቴው በድክመት አንስቶታል።
የቋሚ ኮሚቴው የእርሻና አዝርዕት ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ነጋልኝ ዮሴፍ ባለስልጣኑ በቂ ጥናት በማካሄድና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ችግሮቹ የሚፈቱበትን አግባብ እንዲፈጥር አሳስበዋል።
አገሪቷ በዋናነት የውጭ ምንዛሬ የምታገኘው ከቡና ምርት በመሆኑ የቡና ፍሬና የቡና ዋግ በሽታዎችን ለመከላከል የሚደረገውን አሰሳ ከወዲሁ በትኩረት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል።
አርሶ አደሮች ምርታቸውን ለውጭ ገበያ ማቅረብ እንዲችሉ ክህሎታቸውን የማሳደግ ስራም ትኩረት እንደሚሻ ጠቁመዋል።
የቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ በሰጡት ምላሽ በኮቪድ-19 ምክንያት አንዳንድ አገራት ቡና ለመግዛት በገቡት ኮንትራት መሰረት በጊዜ ባለመውሰዳቸውና እንዲራዘምላቸው በማድረጋቸው የገቢ መጠኑ መቀነሱን ገልፀዋል።
ይሁንና ባለስልጣኑ ከቋሚ ኮሚቴው የተሰጡ ምክረ ሃሳቦችና ትኩረት እንዲደረግባቸው የተሰጡ ማሳሰቢያዎችን ተቀብሎ እንደሚሰራ አረጋግጠዋል።
የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሻፊ ዑመር በበኩላቸው የአርሶ አደሮችን ክህሎት በማሳደግ ረገድ ስልጠናዎች እየተሰጡ መሆኑን፤ በዚህም ለውጥ እየመጣ እንደሆነ ተናግረዋል።