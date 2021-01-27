በምዕራብ አርሲ ዞን የጀሎ ዲዳ የመስኖ ግድብ ግንባታ ክንውን 40 በመቶ ደርሷል

አዲስ አበባ ጥር 19/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን ከ300 ሄክታር መሬት በላይ ማልማት የሚያስችለው የጀሎ ዲዳ የመስኖ ግድብ ግንባታ 40 በመቶ መከናወኑን የዞኑ የእርሻና የተፈጥሮ ሃብት ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በሻሸመኔ ወረዳ በ90 ሚሊዮን ብር ወጪ እየተገነባ ያለው የመስኖ ግድብ ለአካባቢው ህብረተሰብ ለመስኖ ልማት ከፍተኛ ፋይዳ እንደሚኖረው ተገልጿል።
በዞኑ የእርሻና የተፈጥሮ ሃብት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዳላ ኢብራሂም ለኢዜአ እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቀ በሁለቱ ወረዳዎች የሚገኙ 400 አባወራዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል።
የመስኖ ፕሮጀክቱ በሻሸመኔና በነጌሌ አርሲ ወረዳዎች ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል።
የጀሎ ዲዳ የመስኖ ግድብ ግንባታ ሲጠናቀቅ 1 ሚሊየን ሜትሪክ ኪዩብ ውሃ የመያዝ አቅም ያለው ሲሆን ከ300 ሄክታር በላይ መሬት ማልማት ያስችላል።
የነጌሌ ወረዳ አርሶ አደሮች የውሃ ፓምፕ በመጠቀም ከግድቡ በመሳብ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተናግረዋል።
ግንባታው በታቀደለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የአካባቢው ህብረተሰብ ትብብር እያደረገ መሆኑን የገለጹት አቶ አብደላ ከተመደበ ተቆጣጣሪ መሃንዲስ በተጨማሪ የዞኑ ባለሙያዎች ቁጥጥር እያደረጉ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በዞኑ በመንግስትም ሆነ በአጋር አካላት እየተገነቡ ያሉ ሌሎች ፕሮጀክቶች ግንባታቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል።
በቅርቡም የኮፋሌ፣ የሲራሮና የዶዶላ የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት ይጀምራሉ ብዋል።
በዞኑ ያለውን የውሃ ኃብት በአግባቡ ለመጠቀም የተለያዩ ጥናቶች እየተካሄዱ እንደሆነም ተናግረዋል።
የግድቡን ግንባታ እያከናወነ ያለው የኤች. ኬ. ቢ ኮንስትራክሽን ሳይት መሃንዲስ አቶ አቤል ፍሰሃ ፕሮጀክቱን በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ በሚያስችል ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በፕሮጀክቱ በርካታ ወጣቶች የስራ እድል ተፈጥሮላቸው እየሰሩ መሆኑም ተገልጿል።