የቻይና ንግድ ምክር ቤት 500 ሺህ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛና የሙቀት መለኪያዎችን ሰጠ

አዲስ አበባ ጥር 18/2013 (ኢዜአ) የቻይና ንግድ ምክር ቤት 500 ሺህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎችና 10 ሺህ የሙቀት መለኪያዎችን ለትምህርት ሚኒስቴር አበረከተ።
የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ጭምብሎችና የሙቀት መለኪያዎቹን ከቻይና ኤምባሲ የኢኮኖሚና የንግድ ጉዳዮች አማካሪ ሊዩ ዩ ተረክበዋል።
ሚኒስትሩ የተበረከተው ድጋፍ የቻይና መንግስት፣ ሕዝብና የንግዱ ማኅበረሰብ በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳየ ነው ብለዋል።
በኢትዮጵያ የተጀመረው ትምህርት በወረርሽኙ እንዳይስተጓጎል ያላቸውን ፍላጎት እንደሚያመለክትም ገልጸዋል።
ሚስተር ዩ በበኩላቸው ኢትዮጵያና ቻይና የቆየ ሁለንተናዊ ትብብራቸውን የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከልም መድገም እንዳለባቸው ተናግረዋል።
ድጋፉ የተበረከተው ወረርሽኙ በነገ አገር ተረካቢ ተማሪዎች ላይ ጫና በመፍጠር ትምህርት እንዳያስተጓጉል ለማድረግ እንደሆነም ገልፀዋል።
አገራቸው ወረርሽኙ ከተከሰተ ጀምሮ በሰው ሃይል ስልጠናና በሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጓን አማካሪው አስታውሰዋል።
ለአዲስ አበባ አስተዳደርና ለኦሮሚያ ክልል ለኮቪድ-19 መከላከያ የአምቡላንስ፣ የመተንፈሻ መሣሪያና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎች መለገሳቸውን ተናግረዋል።
የቻይና ንግድ ምክር ቤት በኢትዮጵያ 70 ኮርፖሬት አባላት ያሉትና በሁለቱም አገራት የሚንቀሳቀስ የንግድ ድርጅት ነው።