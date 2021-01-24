በከተሞች የሚገኝ ውስን የመሬት ሃብትን በሚገባ ጥቅም ላይ ማዋል ይገባል–ሚኒስቴሩ

ባህር ዳር ጥር 16/2013 (ኢዜአ) በከተሞች የሚገኘውን ውስን የመሬት ሃብት ለታለመለት አላማ በማዋል ዘላቂ እድገታቸውን ለማረጋገጥ ጠንካራ ቅንጅት ፈጥሮ መስራት ይገባል ሲል የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስታወቀ ።
የክልሎች ስፓሻል ፕላን ልማት ትግበራ ዙሪያ በጎንደር ከተማ ውይይት ተካሂዷል።
የሚኒስቴሩ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፈንታ ደጀን በውይይቱ ላይ እንዳሉት ከተሞች በውስን መሬት በርካታ ኢንቨስትመንት በማከናወንና የስራ እድል በመፍጠር የላቀ ድርሻ አላቸው።
የአንድ ሀገር እድገት የሚወሰነው በከተሞች ጠንካራ ልማት እንደሆነ ጠቁመው “ለዚህም ከተሞች በጠንካራ ፕላን ሊመሩ ይገባል” ብለዋል።
“የከተሞችን ውስን መሬት በጥናት ተለይቶ መዋል ላለበት የልማት ዓይነትና ስራ ማዋል የግድ ነው ” ሲሉም ተናግረዋል።
ለኢንዱስትሪ፣ ለመኖሪያ፣ ለመሰረተ ልማት፣ ለቱሪዝም፣ ለንግድና መሰል አገልግሎት የሚውሉ አካባቢዎች ፕላንን መሰረት አድርጎ መለየትና ለታለመለት አላማ ማዋል እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ከተሞች ለነዋሪዎች፣ ምቹ፣ ፅዱና ዘላቂ እድገት የሚመዘገብባቸው አካባቢዎች እንዲሆኑ በአካበቢው ካሉ ከተሞች ጥብቅ ትስስር መፍጠር እንደሚገባም አመላክተዋል።
የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅድ ይዞ ከተሞችን በማልማት በኩል ከፍተኛ ክፍተት እንዳለ አመልክተው “ችግሩ እንዲፈታ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ይዞ መስራት የግድ ይላል” ብለዋል።
“የከተሞችን እድገት የሚወስን ጠንካራ ፕላን ባለመኖሩ ከተሞች በየአካባቢው የሚገነቡ መንገዶችን ተከትለው እያደጉ ነው” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ናቸው።
ከአርሶ አደሩ እየተነጠቀ ወደ ከተሞች የሚገባው ውስን የመሬት ሃብት ለታለመለት ዓላማ ተቆጥቦ ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚገባ አመልክተዋል።
ታላላቅ ከተሞችን በፕላን በመምራት ለታዳጊ ከተሞች ልምድ የሚወሰድበት መሆን እንዳለበት ጠቁመዋል።
ታላላቅ ከተሞችም የረጅም ጊዜ ፕላን ይዘው ሊሰሩ እንደሚገባ አመላክተዋል።
ከተሞች የረጅም ጊዜ ፕላን ይዘው ባለመስራታቸው ውስብስብ የማህበራዊና የኢኮኖሚያዊ መስተጋብር ችግር እንዳለና በፕላን መመለስ እንዳለበት አብራርተዋል።
ክልሎችን ከሌሎች ክልሎች፣ ከተሞችን እርስ በእርስና ከገጠሩ ጋር በማስተሳሰር ዘላቂ እድገት ማምጣት እንደሚገባም ገልፀዋል።
“የክልሎች ስፓሻል ፕላን ከተሞች እንዴት ማደግና የት መመስረት እንዳለባቸው አቅጣጫ የሚያሳይ ነው” ያሉት ደግሞ በዩኤን ሃቢታት የከተማ ኢኮኖሚ አማካሪ ዶክተር በላይ ፍሌ ናቸው።
“የክልሎች ስፓሻል ፕላን ከሃገራዊ ስፓሻል ፕላንና ከከተሞች መዋቅራዊ ፕላን ጋር ተቀናጅቶ የሚተገበር ለቀጣይ 20 ዓመት ከተሞች የሚመሩበት እቅድ ነው” ብለዋል።
“እቅዱ የከተሞችን መሬት ለቱሪዝም፣ ለኢንዱስትሪ፣ ለመሰረተ ልማት፣ ለንግድ፣ ለአገልግሎትና መሰል ዘርፎች በትክክል ለመጠቀምና ከተሞች በኢኮኖሚ በዘላቂነት እንዲያድጉ የሚያደርግ ነው” ሲሉም ተናግረዋል ።
የደብረ ብርሃን ከተማ ከንቲባ አቶ ደስታ አንዳርጌ በበኩላቸው “ፕላኑ እንደ ደብረ ብርሃን በአጭር ጊዜ በእድገት ውስጥ ለገቡ ከተሞች ፍቱን ነው” ብለዋል።
ለከተማው የ10 ዓመት ፕላን ቢዘጋጅም እድገቱን ታሳቢ ያላደረገ በመሆኑ በአምስት ዓመት ጊዜ መጠናቀቁንና በአሁኑ ወቅት ያለ ፕላን እየተመራ መሆኑን አንስተዋል።
“አሁን ላይ የከተማው ፈጣን እድገት ከ20 እስከ 40 ዓመት የሚደርስ ፕላን ያስፈልገዋል፤ ለዚህም ስፓሻል ፕላኑ ወሳኝ ነው “ብለዋል።
“ስፓሻል ፕላን ለታዳጊ ክልሎች ከወዲሁ እቅድን መሰረት ያደረጉ ከተሞች ለመመስረትና ማስፋፊያ ለማድረግ ያግዛል” ያሉት ደግሞ የአፋር ክልል የከተሞች ፕላን ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ዘሃራ ጀማል ናቸው።
በውይይቱ ከአፋር፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ከአማራ ክልሎችና ከፌደራል የተውጣጡ አመራሮች፣ የዩኒቨርስቲ ተወካዮችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።