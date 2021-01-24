በምሥራቅ ወለጋ 320 ተፋሰሶችን መሰረት ያደረገ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ ተጀመረ

ነቀምቴ ጥር 16/2013 (ኢዜአ) በምሥራቅ ወለጋ ዞን 320 ተፋሰሶችን መሰረት ያደረገ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ መጀመሩን የዞኑ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት አስታወቀ ፡፡
የጽህፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ ለሚ አጋ ለኢዜአ እንደገለጹት በዞኑ በሚገኙ 15 ወረዳዎች ውስጥ በ121 ቀበሌዎች የዘንድሮ የበጋ ወቅት የተፋሰስ ልማት ስራ ትላንት በይፋ ተጀምራል ።
በዞኑ ለ45 ቀን በሚካሄደው የአፈርና ወሀ ጥበቃ ስራ 254 ሺህ 608 የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚሳተፉ ተናግረዋል።
በተፋሰስ ልማት ስራው 20 ሺህ 42 ኪሎ ሜትር የእርከንና 418 ሺህ 496 የውሃ ማቆሪያና የእርጥበት ማቆያ ስትራክቸሮች እንደሚከናወኑ አመልክተዋል።
በተጨማሪም 20 ሺህ 636 ሄክታር የተጎዳ መሬት ከእንስሳትና ከሰው ንክኪ እንደሚከለል ጠቅሰዋል፡፡
እንደ ምክትል ሀላፊው ገለጻ 395 ሺህ 881 ዶማ፣ አካፋና ሌሎች ለአፈርና ወሀ ጥበቃ የሚያገለግሉ መሳሪዎች ተዘጋጅተው ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተደርጓል።