በአዲስ አበባ የጎዳና ተነሺዎች የሕይወት ክህሎትና የሙያ ስልጠና እንዲያገኙ በቅንጅት እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ፤ ጥር 15/2013(ኢዜአ) የአዲስ አበባ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በማዕከላት የሚገኙ የጎዳና ተነሺዎች የሕይወት ክህሎትና የሙያ ስልጠና እንዲያገኙ በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ገለጸ።
በአፍሪካ ኅብረትና በዓለም ባንክ የሚሰሩ ኢትዮጵያዊያን በአቃቂ ቃሊቲ የሚገኘውን የአረጋዊያንና የጎዳና ተነሺዎች ማዕከልን ጎብኝተዋል፡፡
የቢሮው ምክትል ሃላፊ ወይዘሮ አበባ እሸቴ እንደተናገሩት ቢሮው ከ8 ሺህ በላይ የጎዳና ተነሺዎች ለመለወጥ ከመንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር እየሰራ ነው፡፡
ቢሮው በፈጠረው ቅንጅት የተቀበላቸውን የጎዳና ተነሺዎች በአረንጓዴ ልማት፣ በቆዳ ስራ፣ በደረቅ ቆሻሻ ማስወገድና በመንገድ ፅዳት ዘርፎች ማሰልጠኑን ገልጸዋል፡፡
ከነዚህም መካከል ከነበረባቸው ችግር የተላቀቁ 2 ሺህ 400 የሚሆኑት ከቤተሰቦቻቸው ጋር መቀላቀላቸውንና ራሳቸውን ችለው መውጣታቸውን አስረድተዋል፡፡
ሌሎች 559 ደግሞ መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች መቀጠራቸውን የተናገሩት ወይዘሮ አበባ፤ በአቃቂ ቃሊቲ ማዕከል ብቻ 850 የጎዳና ተነሺዎች ስልጠና ማግኘታቸውን አክለዋል፡፡
ማዕከሉን ከጎበኙት መካከል የአፍሪካ ኅብረት ሠራተኛ ወይዘሮ ምህረት ኬዳሞ የጎዳና ተነሺዎች እየተደረገላቸው ያለው የምግብ፣ የአልባሳትና የመጠለያ አቅርቦት አመርቂ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ብለዋል፡፡
በማዕከሉ የሚገኙ የጎዳና ተነሺዎችን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሕይወት ክህሎትና የሙያ ስልጠና አግኝተው ወደ ስራ ለመግባት ያላቸው ፍላጎት ድጋፋቸውን ለማጠናከር እንደሚያስችላቸው ገልጸዋል፡፡
በጉብኝቱ የተሳተፉ በአፍሪካ ኅብረትና በዓለም ባንክ የሚሰሩ ኢትዮጵያዊያን ማዕከሉን በገንዘብ እንደሚደግፉ ገልፀዋል።
በማዕከሉ ለአራት ወራት ስልጠና የወሰደው ማርኮን ታደሰ በቆይታው በቂና ሊያሰራ የሚችል ስልጠናና ትምህርት ማግኘቱን ተናግሯል፡፡
መንግስት እሱና ጓደኞቹን ከጎዳና አንስቶ በእንክብካቤ በመያዝ የሙያ ባለቤት ስላደረጋቸውም ምስጋና አቅርቧል፡፡
በመዲናዋ በተለያዩ ማዕከላት 3 ሺህ 195 የጎዳና ተነሺዎችን ወደ ስራ ለማስገባት ዝግጅት መደረጉን ከቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡
የአፍሪካ ኅብረት ሠራተኞች ቀደም ሲልም 3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸው ተገልጿል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ ማኅበራዊ ትረስት ፈንድ ለማዕከላቱ ከ24 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉንም አስታውቋል፡፡