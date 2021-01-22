በመተከል በንጹሃን ላይ ጥቃት የሚያደርሱት የጉሙዝን ማህበረሰብ የማይወክሉ ጽንፈኛ ቡድኖች ናቸው — የዳንጉር ወረዳ ነዋሪዎች

ጥር 14/2013 (ኢዜአ) በመተከል በንጹሃን ላይ ጥቃት የሚያደርሱት የጉሙዝን ማህበረሰብ የማይወክሉ ጽንፈኛ ቡድኖች መሆናቸውን የዳንጉር ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ።
የጥፋት ቡድኑ ጥቃት እያደረሰ ያለው ከማንነት ጋር ባለው ጥላቻ ብቻ ሳይሆን ከለውጡ ጋር ነው ብለዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን በተለያዩ አካባቢዎች ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል፤ ንብረታቸው ወድሟል።
በዚህም በመተከል በተፈጠረው አለመረጋጋት በርካታ ንጹሃን ዜጎች ቤቴ ንብረቴ ሳይሉ ከኖሩበት ቀዬ ለመፈናቀል ተገደዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የተቀናጀ ግብረ ሃይል ተቋቁሞ የአካባቢውን የፀጥታና ህግ ማስከበር ስራ ከተረከበ በኋላ የችግሩን መንስኤ በመለየት የተጠናከረ እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛል።
ከህብረተሰቡ ጋርም በተለያዩ አካባቢዎች ውይይት እየተደረገ ነው።
በዛሬው እለትም በዳንጉር ወረዳ ከተለያዩ ቀበሌዎች ከተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ውይይት አድርገዋል።
በውይይቱ ወቅት አስተያየት የሰጡ ነዋሪዎች እንዳሉት፤ በጫካ መሽጎ ንጹሃንን የሚገድለው ቡድን የጥፋት አላማ ይዞ የሚንቀሳቀስ ሃይል ነው።
“የሽፍታው ቡድን አባላት የእኛ ቤተሰቦች፣ ዘመዶች፣ እኛ የምናውቃቸው ልጆች በመሆናቸው አድራሻቸውን በመጠቆም መተባበር ይገባናል” ብለዋል አስተያየት ሰጭዎቹ።
በንጹሃኑ ላይ ጥቃት የሚያደርሱት ቡድኖች የጉሙዝን ማህበረሰብ የማይወክሉ ጽንፈኛ ቡድኖች ናቸው ሲሉም ተናግረዋል።
የጥፋት ቡድኑ ለውጡን የተቀበለ የጉሙዝ ማህበረሰብንም ይገድላሉ፤ ጥላቻቸው ከማንነት ጋር ሳይሆን ከለውጡ ጋር ነው ሲሉም ነው የተናገሩት።
ችግሩን በዘላቂነት ለመከላከል በሰራዊቱም ሆነ በክልሉ የጸጥታ ሃይል ስር ያሉ አንዳንድ ሰዎች ሊፈተሹ ይገባል ብለዋል።
ጽንፈኛው ቡድን ብልጽግናን እናጠፋለን ብሎ የተነሳ በመሆኑ ማንነት ሳይገድቡት በጋራ ልንከላከለው ይገባል ከመከላከያ ሰራዊት ጎንም እንሰለፋለን ብለዋል።
የዳንጉር ወረዳ ኮማንድ ፖስት ሃላፊ ሌተናል ኮሎኔል አስቻለው ይሁኔ በወረዳው ሰላም እስከሚሰፍን ድረስ ከህዝቡ ጋር በመተባበር ሽፍታው ይደመሰሳል ብለዋል።
የህግ ማስከበር ዘመቻው በቅርቡ እልባት አግኝቶ ወደነበረበት ሰላምና መረጋጋት እንዲመለስ አረጋግጠው ለሽፍታው መረጃ በማቀበል የሚሳተፉ ግለሰቦችን አጋልጦ ለህግ ማቅረብ ይገባል ብለዋል።
የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላም ግንባታ ቢሮ ሃላፊ አቶ ገለታ ሃይሉ በበኩላቸው የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ ህብረተሰቡ በጋራ መስራት እንዳለበት አሳስበዋል።
በወንጀል የተሳተፉ አመራሮችና ግለሰቦች እየተለዩ ለህግ እየቀረቡ መሆናቸውን ገልጸው፤ ሂደቱ ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ወንጀለኞችን አጋለጦ በመስጠት ተባባሪ እንዲሆኑም ጠይቀዋል።