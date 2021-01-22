በመተከል ለሁለት ዓመታት ያለፈርድ ከቆዩ ተጠርጣሪዎች መካከል 614ቱ ዛሬ በዋስ ተለቀቁ

መተከል፤ ጥር 14/2013(ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ለሁለት ዓመታት ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ከቆዩ ተጠርጣሪዎች መካከል 614ቱ ዛሬ በዋስ ተለቀቁ።
በመተከል አገራዊ ለውጡን መቀበል እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የእለት ተእለት ስራቸውን በማከናወን ላይ እያሉ በድንገት መታሰር፤ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ወራትንና ዓመታትን ማሳለፍ የተለመደ ክስተት ሆኖ እንደቆየ ይነገራል።
በዚህም ከለውጡ በኋላ ድንገት “ትፈለጋላችሁ” በሚል ወደ ማረሚያ ቤት ተወርውረው ነገር ግን ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ የዛሬዋን ቀን ሲጠብቁ የቆዩ ዜጎች ብዙ ናቸው።
በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ የተቋቋመው የመተከል የተቀናጀል ግብረ ሃይል የዞኑን የጸጥታና ህግ ማስከበር ሥራ ከተረከበ በኋላ በዞኑ ማረሚያ ቤት ያለውን ችግር ተመልክቶ ነበር።
በዚህም ከሁለት ዓመት በላይ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ የታሰሩ ተጠርጣሪዎች እንዳሉ በማረጋገጡ ችግሩን ለመፍታት በፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግና ፖሊስ አማካኝነት ሂደቱን ሲከታተል ቆይቷል።
የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግና ፖሊስ ከግብረ ሃይሉ ጋር በመቀናጀት ተጠርጣሪዎቹን ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ያደረጉ ሲሆን በዚህም ፍርድ ቤት ቀርበው በተደረገው የማጣራት ሂደት 614 ተጠርጣሪዎች ዛሬ በዋስ እንዲለቀቁ ተደርጓል።
የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታሁን አብዲሳ በዚህ ወቅት እንዳሉት፤ ተጠርጣሪዎች ከዚህ በኋላ በወንጀል የሚፈለጉ ሳይሆን የልማት አርበኞች ሆነው እንዲገኙ አሳስበዋል።
የክልሉ መንግስት በመተከል ዞን ይፈጸም የነበረውን ኢሰብዓዊ ድርጊትና ሰፍኖ የነበረውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለመፍታት መዋቅራዊ ለውጥ እያደረገ መሆኑንም አመልክተዋል።
በመሆኑም ዛሬ ከማረሚያ ቤት የወጡ ዜጎች በተለይ ደግሞ ወጣቶች ከመንግስት ጎን በመሰለፍ ሰላም ለማስፈን የሚደረገውን ጥረት በመደገፍ ለጋራ ደህንነታቸው በቅንጅት እንዲሰሩ ጠይቀዋል።
የመተከል የተቀናጀ ግብረ ሃይል አባል ብርጋዴር ጀነራል አለማየሁ ወልዴ “ወጣቶች በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው ማረሚያ ቤት መቆየታቸውን የቂም በቀል መወጣጫ ሳይሆን መማሪያ ሊያደርጉት ይገባል” ብለዋል።
ከዚህ ባለፈ በፈረሰው የህውሓት ጁንታ ኢትዮጵያን የማተራመስና የማፈራረስ ተልዕኮ ተሰጥቷቸው ከሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችና ቡድኖች ጋር ግንኙነት መፍጠር እንደሌለባቸው ነው ያስገነዘቡት።
በተለይም መተከል እንዳትረጋጋና በሀገሪቱ ሰላም እንዳይሰፍን የሚያደርጉ ቡድኖች እንዳሉ ያስታወሱት ርዕሰ መስተዳድሩ፣ ወጣቶቹ እነዚያን ሀገር አፍራሽ ቡድኖች በቃችሁ ብሎ መዋጋት እዳለባቸው አሳስበዋል።
የዋስትና መብታቸው ተከብሮላቸው ከማረሚያ ቤት የወጡ ታራሚዎች በበኩላቸው “የዛሬውን ቀን ዳግም የተወለዱበት ያህል እንደተሰማቸው” ገልጸዋል።
በሀሰት ወንጅለው ወደ ማረሚያ ቤት ያስገቧቸውን ግለሰቦችን ከመበቀል ይልቅ ከስህተታቸው እንዲማሩ አርአያ እንደሚሆኗቸውም ነው ታራሚዎቹ የተናገሩት።
በመተከል የተከሰተውን ችግር ማረሚያ ቤት ሆነውም ሲከታተሉ እንደነበር የገለጹት አስተያየት ሰጭዎቹ፤ በዞኑ ሰላም ሰፍኖ መተከል ወደምትታወቅበት የአብሮነትና የመቻቻል ባህል እንድትመለስ ከመንግስት ጎን ሆነው እንደሚሰሩም አረጋገጠዋል።