በአማራ ክልል የጥምቀት በዓል ያለምንም የፀጥታ ችግር ተከብሮ መጠናቀቁን ፖሊስ አስታወቀ

ባህርዳር ጥር 11/2013(ኢዜአ) የከተራና ጥምቀት በዓል ባህርዳርን ጨምሮ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ያለምንም የፀጥታ ችግር በሠላም ተከብሮ መጠናቀቁን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የኮሚሽኑ የሚዲያና ኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር መሰረት ደባልቄ ማምሻውን ለኢዜአ እንደገለጹት በጥምቀት በዓል ምንም ዓይነት የፀጥታ ችግር ሳይገጥም ታቦታቱ ከየማደሪያቸው ተነስተው በሠላም ወደ የመጡበት ቦታ ተመልሰዋል።
በዓሉ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በሠላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ህብረተሰቡ በተለይ ወጣት ከፀጥታ ኃይሉ ጋር በመናበብ ያከናወነው ስራ የጎላ ድርሻ እንደነበረውም አመላክተዋል።
የክልሉ ሰላም እረፍት የሚነሳቸው ኃይሎች በዓሉን ተንተርሰው እኩይ ዓላማቸውን እንዳይፈፅሙ ቀደም ብሎ አስፈላጊው ዝግጅት በመደረጉ በዓሉ በሠላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ማስቻሉን አስረድተዋል።
በዓሉ በሠላም እንዲከበር አስተዋጽኦ ላደረጉ ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል።
ከማደሪያቸው ያልተመለሱ ታቦታት በመኖራቸውም ህብረተሰብ በተለይም ወጣቱ ታቦታቱ ወደማደሪያቸው በሠላም እንዲመለሱ ነገም እንደዛሬው ያሳየውን መልካም ተግባር እንዲደግመው መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ከበዓሉ ጋር ተያይዞ በየአካባቢው የነበረው የትራፊክ ፍሰት ሠላማዊና አሽከርካሪዎችም ተለዋጭ መንገዶችን መጠቀም በመቻላቸው የደረሰ የትራፊክ አደጋ አለመኖሩን አስታውቀዋል።
በሌላ በኩል ትናንት በሰቆጣ ከተማ የከተራ በዓል ሲከበር ድንገት ባጋጠመ የኤሌክትሪክ አደጋ የአንድ ወጣት ህይወት ሲያልፍ በስምንት ወጣቶች ላይ ደግሞ ከባድና ቀላል ጉዳት ማድረሱን አስታውሰዋል።