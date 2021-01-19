በጎንደር የጥምቀት በዓል ከጠበቁት በላይ የደመቀ ሆኖ እንዳገኙት በበዓሉ የታዳሙ እንግዶች ተናገሩ

ጎንደር፤ ጥር 11/2013(ኢዜአ) በጎንደር ከተማ የተከበረው የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴቱን ይዞ ከጠበቁት በላይ ሆኖ እንዳገኙት ከሌሎች አካባቢዎች መጥተው በበዓሉ የታደሙ እንግዶች ተናገሩ።
በበዓለ ጥምቀቱ ለመታደም ከኦሮሚያ ክልል አዳማ ከተማ የመጡት አቶ አሸናፊ ቱሉ ለኢዜአ እንደገለጹት የጎንደር የጥምቀት በዓል ከሚገባው በላይ የተለየና የደመቀ ነው።
ጥምቀቱን ለመታደም አሜን የጤና ቡድንና አረጋውያን መርጃ ማህበር በሚል ስም የተደራጁ 50 ወጣቶች መምጣታቸውንም ጠቅሰዋል።
ማህበሩ ማህበራዊ አገልግሎትን ከመስጠት ባለፈ የአማራና ኦሮሞ ህዝብን የእርስ በእርስ ግንኙነትን ለማጠናከር እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በጎንደር ከተማ የተገኙትም የጥምቀት በዓልን ከመታደም ባለፈ የጎንደርና አዳማን ህዝብ በአንድነትና በፍቅር ለማስተሳሰር በማሰብ ጭምር እንደሆነ ገልጸዋል።
በዓሉ ከጠበቁትና ከሰሙት በላይ ሆኖ እንዳገኙት ገልጸው ፤ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱን ጠብቆ መከበር ለጎንደር ብቻ ሳይሆን ለሃገር ኩራት ነው ብለዋል።
በዓሉን ለማክበር ከአዲስ አበባ የመጡት አቶ አስፋው አዱኛ በበኩላቸው የጎንደር በዓል አከባበር በፈተናውም ውስጥ ሆኖ ከጊዜ ወደ ጊዜ በቁጭት እያደገ የመጣ ነው ብለዋል።
የዘንድሮው በዓል በኮሮና መከሰትና በወቅታዊ የህግ ማስከበር ስራ ሊደበዝዝ ይችላል ብለው አስበው የነበረ ቢሆንም ካለፉት ጊዜያት ይበልጥ ደምቆ እንዳገኙት ገልጸው፤ አካባቢው የሠላም ቀጠና የሆነበት ልዩ በዓል እንደሆነም ተናግረዋል።
አስተያየት ሰጪው እንደተናገሩት በዓሉ በዚህ መልኩ ከሃገር ውስጥና ውጭ በመጡ እንግዶች ታጅቦ በድምቀት መከበሩ በቀጣይ የአካባቢውን ኢንቨስትመንት በማነቃቃት የተሻለ ኢኮኖሚ ለማስመዝገብ የጎላ ድርሻ አለው።
የአካባቢው የልማት እንቅስቃሴ ወደ ቀደመ እድገቱ እንዲመጣ መንግስት የጀመረውን ሠላም የማስከበር ስራ የበለጠ አጠናክሮ እንዲቀጥልም አመልክተዋል።
የጎንደር ጥምቀት በወጣቶች ዘንድ ሃይማኖታዊ ይዘቱን ጠብቆና ታዳሚውም በባህላዊ አለባበስ ድምቆ በመከበሩ ከሌሎች አካባቢ የተለየ ሆኖ እንዳገኙት የገለጹት ደግሞ ከባህዳር ከተማ የመጡት አቶ ዘላለም አበራ ናቸው።
በዓሉ ባህላዊ ይዘቱን መጠበቁም የሃገር ውስጥም ሆነ የውጭ ቱሪስቶችን የመሳብ አቅሙ እየጠነከረ እንዲሄድ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰው፤ በተለይም ዘንድሮ በወቅታዊ ሁኔታ ሊቀዘቅዝ ይችላል ብለው ቢያስቡም ከዚህ ቀደም ካዩት የበለጠ ደምቆ ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
ሌላው ከባህር ዳር ከተማ በመምጣት የጥምቀት በዓል በጎንደር የታደሙት አቶ አብረሃም ቢራራ በበኩላቸው የጎንደር ህዝብ ለባህሉና ታምኖ የሚኖር ብርቱ ህዝብ ነው ብለዋል።
የጥምቀት በዓል ሀይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱን እንዲጠብቅ ያደረገው ህዝቡ አሁንም ለማንነቱና ለሃይማኖቱ መከበር ጠንካራ መሆኑን የሚያረጋግጥ መሆኑን ገልጸዋል።
ህዝቡ ለኢትዮጵያ ከፍታ በችግሮች ተጠልፎ ሳይወድቅ የሚታገል፣ ባህልና እምነት እንዳይሸረሸር ወጣቱን ትውልድ በማነፅ እየተሰራ መሆኑን የጥምቀት በዓል ተጨባጭ ማሳ መሆኑን ተናግረዋል።
በበዓሉ ከተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች የመጡ ታዳሚዎች፣ የእምነቱ ተከታዮች፣ ዳያስፖራዎችና ሌሎች በተገኙበት በደማቅ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ሥነ-ሥርዓት በሠላም ተከብሮ መዋሉን ሪፖርራችን ከሥፍራው ዘግቧል።