የገንዘብ ሚኒስቴር አዲስ ስትራቴጂክ ዕቅድ ይፋ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ጥር 11/2013 (ኢዜአ) የገንዘብ ሚኒስቴር የመንግስት የፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት ሪፎርም ለማድረግ አዲስ ስትራቴጂክ ዕቅድ ይፋ አደረገ።
የገንዘብ ሚኒስቴር የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ለማሻሻል የመንግስትን የበጀት፣ የፋይናንስ እና የሂሳብ አያያዝ ስራዎችን የሚደግፍ የተቀናጀ የፋይናንስ አስተዳደር መረጃ ስርዓት (IFMIS) ፕሮግራም ተደራሽነትን ለማሳደግ እንደሚሰራ አስታውቋል፡፡
በገንዘብ ሚኒስትር የIFMIS ፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ አቶ ነጋ መንግስቱ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩትም እቅዱ የተለያዩ የፋይናንስ አስተዳደር ማሻሻያዎች ጋር የተያያዘ እና ለኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋት የሚፈጥር ነው።
የህዝብ አገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል፣ ለበጀት አመዳደብ፣ የገቢ አሰባሰብ እና የወጪ አያያዝን ለማዘመን የበኩሉን አስተዋፅኦ በማበርከት ተጠያቂነት የሰፈነበት የመንግስተ ፋይናንስ ስርዓትን ለመፍጠር ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዳለውም አብራርተዋል፡፡
የፕሮግራሙን ውጤታማነት ለማሳደግ፣ የተሻሻሉ መሠረተ ልማቶች በመጠቀምና ተቋማዊ አሠራሮችን የበለጠ በማሳደግ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ተጨማሪ 760 ጣቢያዎችን ለመድረስ ሚኒስቴሩ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
በመጀመሪያው የስትራቴጂክ ዘመን (እ.ኤ.አ 2016-2020) የIFMIS ፕሮግራም ወደ 156 ጣቢያዎች እንደተዘረጋ፣ ስለ ፕሮግራሙ ለ14 ሺህ 773 የመጨረሻ ተጠቃሚዎች ስልጠና መሰጠቱን፣ የፕሮግራሙን ትግበራ ለመደገፍ የሚያስችል በቂ የውስጥ አቅም መገንባቱንም አብራርተዋል፡፡
በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት ከፌዴራል መንግሥት በጀት ውስጥ 84% የሚሆነው በIFMIS እየተዳደረ ነው ብለዋል፡፡
IFMIS በመጀመሪያው ስትራቴጂካዊ ወቅትም ከ25 ሚሊዮን በላይ ግብይቶችን ማስተናገዱን ገልጸዋል።
ስትራቴጂካዊ ዕቅዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ IFMISን ከሌሎች የኤሌክትሮኒክስ ግዥ እና ገቢ ጋር ከመሳሰሉ የመረጃ ስርዓቶች፣ ከብድር አስተዳደር፣ የፋይናንስ መረጃ ትንተና፣ ከብሄራዊ ባንክ፣ከንግድ ባንክ እንዲሁም ከገቢዎች ጋር የማዋሃዱን ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡