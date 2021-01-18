በዓሉ የሃራችንን መልካም ገጽታ ለማሳየት እንደ መልካም አጋጣሚ ልንጠቀምበት ይገባል….አቶ ደስታ ሌዳሞ

ሐዋሳ ጥር 10/2013 (ኢዜአ) በየዓመቱ ጥር 11 የሚከበረው የጥምቀት በዓል የሃገራችንን መልካም ገጽታ አጉልተን ለዓለም ለማሳየት መጠቀም እንደሚገባ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ተናገሩ፡፡
ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ለመላው የክርስትና ዕምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
“የጥምቀት በዓል በሃገራችን በየአከባቢው በልዩ ድምቀት የሚያከብረው ሲሆን ይህ ደግሞ የአንድነታችን ማሳያ ነው ብለዋል” አቶ ደስታ በመልዕክታቸው፡፡
በዓሉ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኒስኮ በዓለም የማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል አንዱ ተድርጎ መመዝገቡ ባለፉት ዓመታት ይዜቱ ተጠብቆ በመቆየቱ መሆኑን ገለጸዋል፡፡
በበዓሉ ወቅት የሚተገበሩ የፍቅርና የመተሳሰብ ዕሴቶች ከሃይማኖታዊ ይዜት ባሻገር ለጠንካራ አንድነታችን ማሰሪያነት ያላቸውን ሚና ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
በበዓሉ በርካታ የሌሎች ሃገራት ዜጎች የሚታደሙበት እንዲሁም የተለያዩ ሃገራት ሚዲያዎች ትኩረት የሚሰብ በመሆኑ ጠንካራ ማህበራዊ ዕሴቶቻችን በማጉላት የየአከባቢያችንን መልካም ገጽታ ለማሳየት መጠቀም እንደሚገባ አስረዲተዋል፡፡
ይህን በማጠናከር የሰላም፣የፍቅር፣የአብሮነትና የመተሳሰብ እያዳበርን ደካማዎችን በመደገፍና የሌላቸውን በመርዳት በዓሉን በደስታ ማሳለፍ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
በዓሉን ሰናከብር ነገን ለመኖር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት፤የትራፊክ አደጋና መሰል ድንገተኛ አደጋዎች እየተጠነቀቅንና እየተከላከልን ሊሆን ይገባል ሲሉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡