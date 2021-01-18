የጥምቀት ከተራ በዓል በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች በድምቀት ተከበረ

ባህርዳር፣ሃዋሳ፣ ጋምቤላ ጥር 10/2013 (ኢዜአ) የጥምቀት በዓል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ህዝበ ክርስቲያኑ የኃይማኖት አባቶችና የተለያዩ ሀገራት እንግዶች በተገኙበት ዛሬ በድምቀት ተከብሯል።
በባህርዳር ከተማ በተከናወነው የበዓል አከባበር ላይ የባህርዳር ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ አብርሃም ባስተላለፉት መልዕክት የጥምቀት በዓል ፍቅር የተሰበከበትና ካለው ላይ ማካፈል ተሰጠበት ቀን ነው።
“በአሁኑ ወቅት በመላው ኢትዮጵያ ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ በርካታ ንፁሃን ኢትዮጵያዊያን ያለበደላቸው ከመኖሪያ ቀያቸው እንዲፈናቀሉ በመደረጋቸው ርሃብ፣ ጥምና ብርድ እየተፈራረቀባቸው ይገኛል”ብለዋል።
“ህዝበ ክርስቲያኑ በዓሉን ማክበር ብቻ ሳይሆን ያለበደላቸው ችግር ላይ ለወደቁት ልብስና ምግብን ጨምሮ የተለያዩ ድጋፎች በማድረግ ከተጎዱ ንጹሃን ወገኖች ጎን ልትቆሙ ይገባል” ሲሉ ብጹዕነታቸው ተናግረዋል።
ኢትዮጵያዊያን ዕምነትና ማንነት ሳይለያቸው ዋጋ ከፍለው ያቆዩዋትን ሀገር ሃይማኖትንና ብሄርን መሰረት አድርጎ ለመበታተን ከሚሰሩ ኃይሎች በመጠበቅ በአንድነት በመቆም የጠላትን አላማ እንደቀደሙ አባቶቹ ሊያከሽፉ ይገባል” የሚል መልዕክትም አስተላልፈዋል።
በሃዋሳ በተከበረ በዓል ላይ ደግሞ የሲዳማ ሀገረ ስብከት ሊቀዻዻስ አቡነ ዮሴፍ ባስተላለፉት መልዕክት ደግሞ ምዕመኑ በዓሉን ሲያከብር ልቡን ለይቅርታና ለበጎ ተግባር በመዘጋጀት ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል።
“ከጥምቀት ትህትናን ነው በቀዳሚነት የምንማረው” ያሉት ሊቀ ሊቀዻዻሱ “ሁላችንም በጎ በመስራት ከክርስቶስ ጋር ልንመሳሰል ያስፈልጋል” ብለዋል።
አሁን ከወረረን ዘረኝነት፣ጎጠኝነትና ከፋፋይነት አስተሳሰብ ፈጥነን በመውጣት ለመልካም ስብዕና ዘብ ልንቆም ይገባል “ ሲሉም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የጋምቤላ፣የአሶሳ፣ የቄለም፣ የምዕራብ ወለጋ ዞኖችና የደቡብ ሱዳን አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሩፋኤል በጋምቤላ ከተማ በተከበረው በዓል ላይ ባስተላለፉት መልዕክት እንደተናገሩት ህዝበ ክርስቲያኑ አንድነቱንና አብሮቱን በማጠናከር የክልሉ ሰላም ነቅቶ መጠበቅ አለበት
ህዝቡ በቀጣይም በአካባቢው ያለውን ሰላም ለማጠናከር በአንድነት ሊሰራ እንደሚገባ አስገንዝበው ብርሃነ ጥምቀት የአንደነት፣ የአበሮነት፣ የፍቅርና የይቅርታ በዓል እርስ በዕርስ በመረዳዳተና በመተባበር በዓሉን እንዲያሳለፉም አሳስበዋል።
በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው የጥምቀት በዓል በነገው እለት በተለያዩ የሃገራችን ክፍሎች በሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት ይከበራል