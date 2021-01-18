ወጣቱ በራሱ ትግል ያመጣውን ለወጥ በልማት በማጀብ ማስቀጠል ይጠበቅበታል — አቶ ሽመልስ አብዲሳ

አዳማ፤ ጥር 10/2013 (ኢዜአ) ወጣቱ በራሱ ትግል ያመጣውን ለውጥ በልማት አጅቦ በማስቀጠል ከዳር ማድረስ እንደሚጠበቅበት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዘዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አስታወቁ።
አምስተኛ ኦሮሚያ ወጣቶች ኮንፈረንስ በአዳማ ከተማ ተካሄዷል።
በኮንፈረንሱ ማጠቃለያ የተገኙት አቶ ሽመልስ አሁን የተገኘው ለውጥ የአዲሱ ትውልድ የትግል ውጤት ነው ብለዋል።
ለውጡ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ታጅቦ ለፍሬ እንደበቃ ወጣቱ መረባረብ እንዳለበት ተናግረዋል።
ህዝቡን ዛሬም በድህነትና ኋላ ቀርነት ነው ያለው፤ በመፈክርና ማህበራዊ የትስስር ገጾች ጨዋታ ብልፅግና እንዲመጣ ወጣቱ በእውቀትና ቴክኖሎጂ እራሱን በማብቃት ታሪክ መስራት ይገባዋል ብለዋል።
የሁሉም የሆነች አዲሲቷን ኢትዮጵያን ለመገንባት እየተደረገ ባለው ጥረት ውስጥ የኦሮሚያ ክልል ወጣቶች በአንድነት መረባረብ እንዳለባቸው አሳስበዋል።
ወጣቱ በራሱ ትግል ያገኘው ለውጥ በልማት አጅቦና አጠናክሮ በማስቀጠል ከዳር ማድረስ እንደሚጠበቅበት አቶ ሽመልስ አስታውቀዋል።
የኦሮሚያ ክልል ወጣቶች ማህበር ሊቀ መንበር ወጣት ከድር እንዳልካቸው በበኩሉ ማህበሩ የወጣቶች መብትና ጥቅም በማስጠበቅ ሀገር ወዳድ ትውልድ ለማፍራት ከክልሉ መንግስት ጋር በቅንጅት ይስራል ብሏል።
የወጣቱ እወቅትና ጉልበቱን በማቀናጀት በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ውስጥ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆን ማህበሩ የሚደረገው ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጠልም ገልጿል።
ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ነፃ ፣ ዴሞክራሲያዊ ፣ፍትሃዊና ተአማኒ ሆኖ እንዲሳካ በየደረጃው ያሉ የወጣቶች አደረጃጀት የድርሻቸውን እንደሚወጡ አስታውቋል።
በኮንፈረንሱ ከኦሮሚያ ሁሉም ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች የተወጣጡ የማህበሩ አባላት ተሳትፈዋል።
የኦሮሚያ ወጣቶች ማህበር ከ3ሚሊዮን በላይ አባላት እንዳሉት በኮንፍረንሱ መድረክ ተገልጿል።