በዓሉን ስናከብር ከኮሮና ቫይረስ በመጠንቀቅ ሊሆን ይገባል… አቶ ርስቱ ይርዳው

ሀዋሳ፤ጥር 10/2013 (ኢዜአ) የጥምቀትን በዓል ስናከብር አብሮነታችንን በማስጠበቅ እራሳችንን ከኮሮና ቫይረስ በመጠንቀቅ ሊሆን ይገባል ሲሉ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ገለጹ።
አቶ ርስቱ የጥምቀት በዓልን በማስመልከት በማስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት በዓሉን ለማክበር ወደአደባባይ ስንወጣ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመግታት ሲናደርግ የነበረውን ጥንቃቄ በመተግበር መሆን አለበት ብለዋል።
የጥምቀት በዓል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና የባህል ተቋም/ ዩኔስኮ/በዓለም የማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል አንዱ አድርጎ መመዝገቡን ጠቅሰው ይህም የሀገሪቱን የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ከፍ ለማድረግ አስተዋጽኦው ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በበዓሉ ከእምነቱ ተከታዮች ባሻገር የውጭ ጎብኚዎች ጭምር የሚታደሙበት መሆኑን ገልጸው በዚህም የሀገራችንን በጎ ገጽታ ለዓለም ህዝብ ለማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚን ይፈጥራል ብለዋል፡፡
አሁን ላይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየተስፋፋ ከመምጣቱ ባሻገር የጽኑ የህሙማን ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው መዘናጋት ዋጋ እንዳያስከፍል ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
በዓሉን ስናከብር በሽታን ለመከላከል የሚረዱ ጥንቃቄዎች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል መልበስ፣ በተቻለ መጠን ርቀትን መጠበቅና ከመጨባበጥ መቆጠብ ተገቢ መሆኑን አሳስበዋል፡፡
አንድነታችንና አብሮነታችንን በማስጠበቅ በየጊዜው የሚያጋጥሙንን ፈተናዎች በጽናት በማለፍ የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ እውን ለማድረግ የሚጠበቅብንን መወጣት አለብን ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል።
ህብረተሰቡ በዓሉን ሲያከብር እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ የመረዳዳት እና መደጋገፍ ልምዱን በማጠናከር ጭምር ሊሆን እንደሚገባ አመልክተዋል።
አቶ ርስቱ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጥምቀት በዓል አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል፡፡