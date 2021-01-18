የሀገር በቀል እውቀቶችና ባህላዊ እሴቶች እንዲጐለብቱ እየሰራሁ ነው– ሰላሌ ዩኒቨርስቲ

ፍቼ ጥር 10/2ዐ13 (ኢዜአ) ሀገር በቀል እውቀቶችና ባህላዊ እሴቶች እንዲጐለብቱና ለህብረተሰብ ጥቅም እንዲውሉ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የሰላሌ ዩኒቨርስቲ አስታወቀ፡፡
ሀገር በቀል እውቀቶችና ባህላዊ እሴቶች ከሳይንሳዊ ምርምር ጋር ተዛምደው ለህብረተሰብ ጥቅም እንዲወሉ ለማሰቻል የሚረዳ የአንድ ቀን ሲንፖዚየም በፍቼ ዩኒቨርስቲው አስተባባሪነት ተካሂዷል፡፡
ዩኒቨርሲቲው የአካባቢውን ባህላዊ እሴት በማጐልበት ችግሮችን ለማቃለል ከሚያከናውናቸው የጥናትና ምርምር ተግባራት መካከል ሀገር በቀል እውቀትና ባህላዊ እሴቶች እንዲጐለብቱና እንዲታወቁ ማድረግ ትኩረት የተሰጠው መሆኑን የዩኒቨርስቲው የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ኘሬዝዳንት ዶክተር እሸቱ ወንድሙ ተናግረዋል፡፡
ሲምፖዚየሙ በተለይ በኦሮሞ ባህልና ታሪክ ውስጥ ፈረስ ያለውን አበርክቶ በመዳሰስና በመጪዎቹ ጊዜያት ባህላዊ እሴቱን እንደጠበቀ ለቱሪዝም ልማት ለማዋል በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ያተኮረ መሆኑን አመልክተዋል።
“ዩኒቨርስቲው ባደረገው የዳሰሳ ጥናት ፈረስ በኦሮሞ ባህልና ታሪክ ውስጥ የጀግንነት፣ የፍትህና የክብር መገለጫ በመሆን ሲያገለግል መቆየቱን ተመልክቷል” ብለዋል።
በቀጣይም ነባር የፈረስ ዝርያዎችን በመጠበቅ ለቱሪዝም ልማት ለማዋል ሰፊ ጥናት እንደሚካሄድ አመላክተዋል፡፡
“በአሁኑ ወቅት አንዳንድ የሀገሪቱ የፈረስ ዝርያዎች በተለያዩ ምክንያቶች እየተመናመኑ መጥተዋል” ያሉት ዶክተር እሸቱ ዝርያዎቹን መልሶ ለመተካትና ህልውናቸው እንዲቀጥል ለሚደረግ የማርባትና የማልማት ሂደት ትኩረት እንደሚሰጥ አመላክተዋል።
በኦሮሞ የቆየ ባህል ፈረስ አባ ቡሎ፣ አባ ሳፎ፣ አባ ፈርዳ፣ አባ ዳሌ የሚባሉ ስያሜዎችን ከጦር ሜዳ ውሎና አገልግሎት ከጀግንነት ጋር በተያያዝ የሚሰጡ የክብር ስያሜዎች መሆናቸውን ገልፀዋል፡፡
በኦሮሞ ባህል ውስጥ ፈረስ ለሰርግ፣ ለሀዘን፣ ለክብር፣ እንግዳ መቀበያና ለመጓጓዣ ሰፊ አገልግሎት እየሰጠ ያሉበትን ሁኔታ ዘመናዊ ለማድረግ ምርምር ለማካሄድ መታቀዱን አመላክተዋል።
የዩኒቨርስቲው ኘሬዝዳንት ዶክተር ገናነው ጐፌ የምርምር ማዕከላቱን ተልኮ ለማሳካት የዩኒቨርስቲው አመራር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል፡፡
በሀገሪቱ ያሉ የቆላና የደጋ የፈረስ ዝርያዎች እንዳሉ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱ የገለፁት ደግሞ ዶክተር ከፈኔ ኢፋ ናቸው።
የሰላሌ አካባቢ የፈረስ ዝርያ ለባህላዊ ጨዋታና ውድድር እጅግ ተመራጭ መሆኑን ገልፀዋል።
የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ዴሲሳ የሰላሌ ዩኒቨርስቲ በኦሮሞ ባህል ልዩ ትኩረት ለሚሰጠው ለፈረስ ትኩረት ሰጥቶ ጥናትና ምርምር ማካሄድ መጀመሩ የሚያበረታታ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ዩኒቨርስቲው ለሚያደርገው ጥረት ቢሮአቸው ተገቢውን የድጋፍና የክትትል ስራ እንደሚያከናውን አመላክተዋል፡፡
በሲምፖዚየሙ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ፈረሶች ባህላዊ እሴትና አገልግሎቶቻቸው ላይ ያተኮሩ ጥናታዊ ፅሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
በቀረቡ ጥናቶችም በተለይ የፈረስ ሀብትን በዘመናዊ መንገድ በመጠቀም ለቱሪዝም ልማት ለማዋል የሚያስችል ንድፍ ለማቅረብ ስለመታለሙ ተመላክቷል።
በሲምፖዚየሙ ምሁራንን ጨምሮ ከክልል፣ ከዞንና ከወረዳ የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች ፣ ባህል አዋቂዎችና ተሰሚነት ያላቸው 25ዐ ግለሰቦች ተሳትፈዋል፡፡