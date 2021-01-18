የመለኪያና የመመርመሪያ መሳሪያዎችን ጥራትና ደህንነት በየጊዜው ሊረጋገጥ ይገባል -ብሔራዊ ስነ- ልክ ኢንስቲትዩት

ጅማ ጥር 10/2013 (ኢዜአ) የመለኪያና የመመርመሪያ መሳሪያዎችን ጥራትና ደህንነት በየጊዜው በማረጋገጥ የህብረተሰብ ጤና የሀገር ኢኮኖሚን ከጉዳት መታደግ እንደሚገባ የብሔራዊ ስነ- ልክ ኢንስቲትዩት አሳሰበ።
ኢንስቲትዩቱ በጅማ ዞን ለሚገኙ 76 የንግድ ጽህፈት ቤት ሰራተኞች እንዲሁም ለጤናና ለተለያዩ የኢንዱስትሪ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ባለሞያዎች ስለ ህጋዊ ስነ-ልክ ፋይዳዎች፣ የቁጥጥር ተግባራትና መሰል አገልግሎቶች የሁለት ቀን ስልጠና ሰጥቷል።
የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ አብዱረህማን በወቅቱ እንደገለጹት የተስተካከለና እውነተኛ የልኬት መረጃ የምናገኘው ደህንነቱ በተጠበቀ መለኪያ መጠቀም ሲቻል ብቻ ነው፡፡
ጥራትና ደህንነቱ ባልተጠበቀ መመርመርያ መሳርያና መለኪያ መጠቀም በህብረተሰብ ጤናም ሆነ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት ከባድ መሆኑን አመልክተዋል።
“በተለይም በጤና ተቋማት ያሉ የጤና መመርመርያ ሳይንሳዊ መሳሪያዎች በየጊዜው ካልተፈተሹና ደህንነታቸው መጠበቁ ካልተረጋገጠ ትክክለኛ የጤና ምርመራ ውጤት ላይሰጡ ይችላሉ’’ ብለዋል፡፡
ወደ ውጭ የሚላኩና ወደ ሀገር የሚገቡ የታሸጉ ምርቶች መጠንና ይዘትን በሚመለከት ህጋዊ ስነ-ልክን የተከተሉ ስለመሆናቸው ተገቢው ትኩረት ሊደረግባቸው እንደሚገባም አስገንዘበዋል።
የጤናና የንግድ ጨምሮ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት የሚገለገሉባቸውን የመለኪያና የመመርመሪያ መሳሪያዎች ጥራትና ደህንነት በየጊዜው በማረጋገጥ የህብረተሰቡን ጤናና የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከጉዳት የመጠበቅ ኅላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎችና ተቋማትም በአገልግሎት ሰጭ ተቋማት የመለኪያና ምርመራ መሳሪያዎች ደህነነት የመቆጣጠር ኅላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በአገልግሎት ሰጭ ተቋማት የመለኪያና የመመርመሪያ መሳሪያዎች አጠቃቀም ያለበት ደረጃና ሁኔታን ከግምት ውስጥ በማስገባት በጅማ ከተማ ለባለሞያዎች የስልጠና መርሀ ግብር መዘጋጀቱን ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል።
ስልጠናው የተሰጣቸው ባለሙያዎችም በዘርፉ የተሻለ ግንዛቤ እንዳገኙና በህጋዊ ስነ-ልክ አግባብ መሰረት ተገቢውን ቁጥጥር እንደሚያደርጉ አመላክተዋል፡፡