የጥምቀት በዓል ቱሪስቶችን በመሳብ ለጋራ እሴቶቻችን ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው –አቶ ሽመልስ አብዲሳ

አዳማ ፤ጥር 10/2013 (ኢዜአ) የጥምቀት በዓል በእምነት ተከታዮች የሚከበር ከመሆን አልፎ የሀገር ውስጥና ውጭ ቱሪስቶችን በመሳብ ለጋራ እሴቶቻችን ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ።
አቶ ሽመልስ የጥምቀት በዓልን አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልክታቻውን ባስተላለፉበት ወቅት ከበዓሉ እሴቶች መካከል እርቅ ማውረድ ፣ ለወንድምና ጎረቤት ማሰብ፣ መልካም ማድረግ ከእምነቱ አስተምሮዎች መካከል የሚጠቀስ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ይህ ደግሞ ፍቅርን የሚያሰፋ፣ ወንድማማችነትን የሚያሳድግና እርስ በርስ መተሳሰብን የሚያበረታታ በመሆኑ በሀገር ግንባታ ውስጥ ወሳኝ ሆኖ ለማገልገል ትልቅ አቅም አለው ብለዋል።
የጥምቀት በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበር ከመሆን አልፎ የሀገር ውስጥና ውጭ ቱሪስቶችን በመሳብ ለጋራ እሴቶቻችን ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው ብለዋል።
ይህንን ታላቅ በዓል በጋራ ስናከብር እነዚህን እሴቶች በመጠቀም ወንድማማችነትን የሚያቀጭጩ አመለካከቶችና ድርጊቶችን ለማምከን መስራት አለብን ሲሉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የገቢ ምንጭ በመሆን ለበርካታ ወገኖች የስራ ዕድል መፍጠሩን ያነሱት አቶ ሽመልስ፣ ይህንን ስርዓት በመንከባከብና በመጠበቅ ይበልጥ ከዚህ ተጠቃሚ ለመሆን የሁሉንም ርብርብ እንደሚጠይቅ ተናግረዋል።
እርስ በርስ የመተጋገዝ እሴቶቻችንን ይበልጥ በማጠናከር የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ ከግብ ለማድረስ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለብን ሲሉም አክለዋል።
በዓሉን ስናከብር ከመተጋገዝ እና መረዳዳት ባሻገር፣ ራሳችንን ከኮቪድ 19 ወረርሽኝ በጠበቀ መልኩ መሆን አለበትም ብለዋል።
የጥምቀትን በዓል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ ሳይንስና ባህል ተቋም /ዩኔስኮ/ በሰው ልጅ ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስነት መመዝገቡ ይታወሳል።