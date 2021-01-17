የአድዋ ድል ኢትዮጵያዊያን በመደማመጥ፣ በመከባበር፣ በአንድነትና በመዋደድ ያስመዘገቡት የድል ክብረወሰን ነው – ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ፣ ጥር 9 ቀን 2013 (ኢዜአ) “የአድዋ ድል ኢትዮጵያዊያን በመደማመጥ፣ በመከባበር፣ በአንድነትና በመዋደድ ያስመዘገቡት የድል ክብረወሰን ነው” ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
ድሉ የአይቻልም መንፈስን ያስወገደ የመላ ኢትዮጵያዊያን ታላቅ ብስራት መሆኑን ምክትል ከንቲባዋ ገልጸዋል።
ለ8ኛ ዙር የአድዋ ተጓዦች የሽኝት መርሃ ግብር ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ከንቲባዋ የአድዋ ድል ኢትዮጵያዊያን በመደማመጥ፣ በመከባበር፣ በአንድነትና በመዋደድ ያስመዘገቡት የድል ክብረወሰን መሆኑን ገልጸዋል።
“አድዋ ኢትዮጵያን፣ ህዝቦቿን እና መሪዎቿን የናቁ እንደሚዋረዱ፤ ኢትዮጵያዊያን በጋራ ከተነሱ አይበገሬዎች መሆናቸውን በተግባር ያሳዩበት ታሪካዊ አጋጣሚ ነው” ብለዋል።
“ከዚህ የታሪክ ቁንጮ ባእዳን ወራሪዎች ብቻ ሳይሆኑ እኛም ልንማር ይገባል” ነው ያሉት ወይዘሮ አዳነች።
የአድዋ ድል ጠመንጃ በመያዝ ብቻ የተገኘ ሳይሆን እውነትን በመያዝ በጀግንነት፣ እልህና አገር ወዳድነት የተገኘ ድል መሆኑንም አብራርተዋል።
ኢትዮጵያ በታሪኳ እውነትን ይዛ በልጆቿ ገድል ታፍራና ተከብራ የኖረች አገር መሆኗን ያነሱት ምክትል ከንቲባዋ፤ ይህንን ታላቅ ታሪክ የአሁኑ ትውልድ ጠብቆት እንዲዘልቅ ጠይቀዋል።
የአድዋ ተጓዦች ድሉን ከማሰብ በተጓዳኝ በየደረሱበት ሁሉ ስለ አንድነት፣ ሰላምና አብሮነት መልእክቶችን እንዲያስተላልፉ አስገንዝበው፤ መልካም ጉዞም እንዲሆንላቸው ተመኝተዋል።
የአድዋ ተጓዦች አስተባባሪ ያሬድ ሹመቴ የከተማ አስተዳደሩ ስላደረገው ሽኝት አመስግኖ፤ በዘንድሮ ጉዞ አድዋ 125 አባላት እንደተዘጋጁ ገልጿል።
ከነዚህም ወደ ካምፕ ለመግባት በተደረገ የኮቪድ-19 ምርመራ አምስቱ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ገልጿል።
በዚህ አጋጣሚ በህብረተሰቡ ቀደም ሲል ሲያደርገው የነበረውን ጥንቃቄ አሁንም አጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክቱን አስተላልፏል።
የአዲስ አበባ የእምነት ተቋማት ጉባኤ ለተጓዦች ምርቃትና የመልካም ምኞት መግለጫ አስተላልፈዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአድዋ ተጓዦች ያዘጋጀውን ስንቅ እና የ2 ሚሊዮን ብር ስጦታ ከንቲባዋ አስረክበዋል።