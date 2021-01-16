ህብረተሰቡን ሊያስማሙ የሚችሉ ሰዋዊ ሃሳቦች እንዲዳብሩ በትኩረት እየተሰራ ነው- የሠላም ሚኒስቴር

ባህር ዳር፣ ጥር 08/ 2013 (ኢዜአ) ህብረተሰቡ በልሂቃን ከሚነገሩት የማያግባቡ ልዩነቶች ወጥቶ መቻቻልን የሚያጠናክሩና ሊያስማሙ የሚችሉ ሰዋዊ ሃሳቦች እንዲዳብሩ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የሠላም ሚኒስቴር ገለጸ።
ሚኒስቴሩ እና የአማራ ክልል ሠላምና ደህንነት ቢሮ በጋራ ያዘጋጁት የማህበረሰብ ተኮር የምክክር መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሄዷል።
በመድረኩ የተገኙት የሚኒስቴሩ የሠላም ግንባታ ዳይሬክተር ጀነራል ወይዘሮ አስማ ረዲ እንዳሉት ከዚህ ቀደም ህብረተሰቡ እናውቅልሃለን በሚሉ የተወሰኑ ልሂቃን ሃሳብ እንዲመራ በመደረጉ ከሀገራዊ መግባባት ይልቅ ልዩነቶችን አጉልቶ እንዲያይ ሲያደረግ ቆይቷል።
ህብረተሰቡ የተወሰኑ እናውቅልሃለን የሚሉ ልሂቃን የሚሰጡትን አጀንዳ ትቶ እርስ በርሱ የሚግባባበት፣ ከፍላጎቱ በሚመጣ ሃሳብና የመፍትሄ አቅጣጫ እንዲመራ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የምክክር መድረኩም ሀገር አቀፍ ቅርጽ ያለው የመንግስትም ሆነ የፖለቲካ ፓርቲዎች አጀንዳ የሌለበትና የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማዳመጥና በራሱ ፍላጎት እንዲመራ በማሰብ የተዘጋጀ ነው ብለዋል።
የሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ጥያቄ በሠላምና ሥምምነት አብሮ መኖርና በጋራ ሰርቶ ከመበልጸግ ውጭ የተለየ ፍላጎት ያለው እንዳልሆነ አስረድተዋል።
ሆኖም የተወሰኑ ሊህቃን ህብረተሰቡን በማደናገር ከሚያግባቡና በጋራ መልማት ከሚያስችሉ ስራዎች ይልቅ ልዩነቶችና መጠራጠሮች እንዲፈጠሩ ሲደርጉ እንደቆዩ ገልጸዋል።
ችግር ለመፍታትም በየደረጃው ለሚገኘው የዘርፉ አመራርና ባለድርሻ አካላት ግንዛቤ እንዲያገኙ በማድረግ ህብረተሰቡን ወርደው እንዲያወያዩና ሀገራዊ መግባባት እንዲኖር በትኩረት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
ጠያቂ፣ ሃሳብ አፍላቂ፣ መላሽ፣ በምክንያት የሚያምንና ልዩነቶችን በመግባባት የሚፈታ ህብረተሰብ ለመፍጠር ህብረተሰቡን ማወያየትና ፍላጎቱን መረዳት ወሳኝ ነው ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ሠላምና ደህንነት ቢሮ ሃላፊ አቶ ሲሳይ ዳምጤ ናቸው።
ላለፉት ሦስት አስርት ዓመታት ሲተገበር የቆየው የሀገረ-መንግስትና ሀገረ-ብሄር ግንባታ ሂደት በዜጎች መካከል መጠራጠርና ልዩነት የፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል።
ይህ ደግሞ ዜጎች በብሄራቸው፣ ማንነታቸውና ሃይማኖታቸው ምክንያት ሞትና መፈናቀል እንዲደርስባቸው ሲያደርግ መቆየቱን ጠቅሰዋል።
የኢትዮጵያዊነት የመቻቻልና መከባበር እሴቶች ተሸርሽረው የሀገሪቱንና ህዝቦቿን ህልውና አደጋ ላይ ወድቆ መቆየቱን አውስተው ሀገሪቱ ከዚህ ችግር ወጥታ በኢትዮጵያዊ እሴቶቿ ችግሮቿን እንዲፈታ በቅንጅት መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል።
ለዚህ ደግሞ በየደረጃው የሠላምና ደህንነት ጉዳይ በአመራሩም ሆነ ህዝቡ ዘንድ አንገብጋቢ አጃንዳ ሆኖ መሰራት እንዳለበትም ጠቁመዋል።
በምክክር መድረኩ የፌደራል፣ ክልል፣ ዞንና ወረዳ የሠላምና ደህንነት አመራሮችና ባለሙያዎች እንዲሁም የወጣቶችና ሴቶች አደረጃጀቶች ተሳትፈዋል።