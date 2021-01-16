በክልሉ በተከናወነው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ለውጥ ታይቷል …አቶ አገኘሁ ተሻገር

ደሴ፤ጥር 8/2013( ኢዜአ) በአማራ ክልል ባለፉት ዓመታት በተከናወነው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ትርጉም ያለው ለውጥ መታየቱን ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ።
በደቡብ ወሎ ዞን ተንታ ወረዳ 013 ቀበሌ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሄራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በተገኙበት ዞን አቀፍ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ ዛሬ ተጀምሯል።
ሥራው ሲጀመር ርዕስ መስተዳደሩ እንዳሉት የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ስራ የወቅቱ ግንባር ቀደም የልማት አጀንዳ ነው።
ባለፉት ዓመታት በተከናወነው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራ በክልሉ ትርጉም ያለው ለውጥ መታየቱን ተናግረዋል።
በለሙ ተፋሰሶችም የደጋና ቆላ ፍራፍሬዎች አርሶ አደሩ እንዲያለማ እየተደረገ በኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆን መጀመሩን ጠቅሰዋል።
አሁንም ቀደም ሲል ያልለሙ ተራራማ ቦታዎችን በህዝቡ ተሳትፎ በማልማት ለስራ እድል ፈጠራ ጠቀሜታ እንዲውሉ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራው ለክልሉ ህዝብ የህልውና ጉዳይ በመሆኑ እስካሁን የተገኙ ልምዶችን በማዳበር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
ህብረተሰቡ በአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ የሚለሙትን ውሃ በማጠጣትና በመንከባከብ እንዲፀድቁ በማድረግ የድርሻው መወጣት እንዳለበት አመልክተዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ሃላፊ አቶ ቃልኪዳን ሽፈራው በበኩላቸው በዘንድሮው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ በአንድ ሺህ 300 ተፋሰሶች ውስጥ 622 ሺህ ሄክታረ መሬት እንደሚለማ ገልጸዋል።
ለልማት ሥራውም የመስሪያ ቁሳቁሶች መዘጋጀታቸውንና ቀያሽ አርሶ አደሮች መሠልጠናቸውን ጠቅሰው፤ በልማቱም 600 ሺህ ህዝብ እንደሚሳተፉ ይጠበቃል ብለዋል።
ለአንድ ወር በሚቆየው በዚሁ ተግባር ህብረተሰቡ እንደ ሌሎች የልማት ስራዎች ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ ሊሳተፍ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ቀደም ሲል በተሰሩ ተፋሰሶች የሰብል ምርታማነትን ከማሳደግ ባለፈ የእንስሳት መኖ በቀላሉ እንድናገኝ አስችሎናል ያሉት ደግሞ የተንታ ወረዳ 013 ቀበሌ አርሶ አደር ያሲን ጅብሪል ናቸው።
ዘንድሮ በሚከናወነው የልማት ስራም ግንባር ቀደም ሆነው በመሳተፍ የበኩላቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን አቀፍ የበጋ ወቅት የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓት አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ጨምሮ ሌሎችም የፌደራል፣ ክልልና የዞን አመራሮች እንዲሁም የአካባቢው የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል።