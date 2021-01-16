ሰሜን ሸዋ ዞን ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የ108 ኪሎ ሜትር የአስፓልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ተጀመረ

ደብረ ብርሃን ጥር 8/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሶስት ቢሊዮን 600 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የሚካሄድ የ108 ኪሎ ሜትር የአስፓልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ተጀመረ።
የመንገዱ ግንባታ ትናንት በተጀመረበት ወቅት በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የማዕከላዊ ሪጅን ቡድን መሪ ኢንጅነር ተስፋየ አንተን ይስሙ እንደገለጹት የአስፓልት መንገዱ ግንባታ በሰሜን ሸዋ ዞን ከደብረ ብርሃን ደነባ ፣ከደነባ ለሚ መገንጠያ እና ከደነባ እነዋሪ ጅሁር ድረስ የሚካሄድ ነው።
መንገዱን በቀጣዮቹ አራት ዓመታት ሙሉ በሙሉ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት እንዲበቃ ተገቢው ክትትል ይደረጋል ብለዋል።
ለመንገዱ ግንባታ ማካሄጃ ሶስት ቢሊዮን 600 ሚሊዮን ብር በጀት መያዙን ጠቅሰው፤በተገባው ውል መሰረት በጥራት እንዲከናወንም ተቆጣጣሪ ባለሙያዎች መመደባቸውን አስታውቀዋል።
በተቋራጭነት ውል ገብቶ የወሰደው የሰንሳሻይን ቢዝነስ ግሩፕ ባለቤት ዶክተር ሳሙኤል ታፈሰ በበኩላቸው መንገዱን ለመገንባት የሚያስችል በቂ ዝግጅት በማድረግ ሥራውን መጀመራቸውን ገልጸዋል።
በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ለማጠናቀቅ ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ የካምፕ ግንባታ፣ የጠጠር እና የመሳሪያዎች አቅርቦት ሲካሄድ መቆየቱን አውስተዋል።
መንገዱን በተያዘለት ጊዜና ጥራት እንዲገነባ የአካባቢው አስተዳደርና ህዝብ ተገቢውን እገዛ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረፃድቅ የመንገድ ግንባታው የደብረ ብርሀንን የኢቨስትመንት መዳረሻነት ለማሳደግ የጎላ ድርሻ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
የዞኑ አስተዳደር የመንገድ ግንባታው በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በጥራት ተገንብቶ እንዲጠናቀቅ አስፈላጊው ድጋፍና እገዛ ይደረጋል ብለዋል።
በደብረ ብርሀን ከተማ ውስጥ ለሚካሄደው የመንገዱ ግንባታ መሳካት የመብራትና ውሃ መስመሮች እንዲነሱ ቅድሚያ ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የከተማዋ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ደስታ አንዳርጌ ናቸው።
በግንባታ ማስጀመር ሥነ-ሥርዓት የፌደራልና ዞኑ አመራሮች እንዲሁም የአካባቢው ህብረተሰብ ተወካዮች ተገኝተዋል።