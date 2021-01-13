በደቡብ ክልል 357 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ እንደሚካሄድ ተገለጸ

ሀዋሳ፤ ጥር 5/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል 357 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የተቀናጀ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ እንደሚካሄድ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው የተፈጥሮ ሃብት ልማት ዘርፍ ኃላፊ አቶ መለሰ መና ዛሬ እንደገለጹት ሥራው የሚከናወነው በክልል አቀፍ ንቅናቄ ነው።
በንቅናቄው ቀደም ሲል በጥናት የተለዩ 3 ሺህ 284 ንዑስ ተፋሰሶች ይለማሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ጠቅሰዋል።
በዓመቱ በሚከናወነው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ሥራ ላይም ከሶስት ሚሊዮን 800ሺህ በላይ ህዝብ ለማሳተፍ መታቀዱን አስረድተዋል።
የዘንድሮው የተቀናጀ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ አስመልክቶ ከጥር 8 /2013 ዓ.ም. ጀምሮ ለሁለት ቀናት ክልል አቀፍ የንቅናቄ መድረክ እንደሚካሄድ አመልክተው፤ በዚህም በየደረጃው ያሉ 800 የዘርፉ አመራሮችና ባለሙያዎች እንደሚሳተፉ አስታውቀዋል።
አቶ መለሰ እንዳሉት በመድረኩ ባለፈው ዓመት ተመሳሳይ የሥራ ወቅት የነበሩ ጠንካራና ደካማ ጎኖች ይገመገማል፤ በስልጤ ዞን በጠረዼዛማ እርከን አተገባበር የተገኘ መልካም ተሞክሮ ቀርቦ ልምድ ልውውጥ ይኖራል።
እንዲሁም የዘንድሮው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና እንክብካቤ እቅድ ቀርቦ ውይይት እንደሚደረግበትም ተናግረዋል።