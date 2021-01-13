ቢሮው የፕሮጀክቶቹን ቁጥጥርና ክትትል እንዲያጠናክር የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ

አዲስ አበባ፤ ጥር 5/2013(ኢዜአ) የብሔራዊ ባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ስርጭት ፕሮግራም በሚተገበርባቸው ፕሮጀክቶች ላይ የሚያካሂደው ቁጥጥርና ክትትል እንዲጠናከር የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ።
የምክር ቤቱ የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌዴራል ዋና ኦዲተር የብሔራዊ ባዮ ጋዝ ቴክኖሎጂ ስርጭት ፕሮግራም ማስተባበሪያ ቢሮ አፈጻጸምን በተመለከተ ባካሄደው የ2012 ዓ.ም በጀት ዓመት ክዋኔ ኦዲት ሪፖርት ላይ ተወያይቷል።
የኦዲት ሪፖርቱ እንዳመላከተው ቢሮው ለክልሎች የሚመጥን የማስተዋወቅ ስትራቴጂ መመሪያ ቢያዘጋጅም ተፈጻሚነቱን ባለመከታተል ጉድለት አሳይቷል።
በዚህም ምክንያት ፕሮግራሙ በሚገባ አለመተዋወቁንና በኅብረተሰቡ ዘንድ ተገቢው ግንዛቤ አለመፈጠሩ ተገልጿል።
ቢሮው በክልሎች ለሚካሄዱ ለፕሮግራሙ ማስፈጸሚያ የሚውል የገንዘብ ድጋፍ በወቅቱ ባለመልቀቁ እቅዶች ሳይተገበሩ መዘግየታቸው ተነስቷል።
የባዮ ጋዝ ግንባታና የአደረጃጀት መመሪያ በማዘጋጀት በክልሎች ቢወርዱም ተግባራዊነታቸውን የመከታተል ክፍተት መኖሩን ነው ሪፖርቱ ያመላከተው።
በተመሳሳይ ቢሮው በሚያካሂዳቸው ጥናትና ምርምሮች ላይም ክትትሉ አናሳ መሆኑ ተገልጿል።
ፕሮግራሙን ለማስተባበር በየክልሉ በተሻለ የኢነርጂ ዘርፍ አደረጃጀት እንዲተገበሩ አቅጣጫ በማስቀመጥ ተገቢው ሥራ አለመከናወኑም ተጠቅሷል።
በፕሮግራሙ ዙሪያ ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ ባለሙያዎች አለመሰልጠናቸውና የሰለጠኑትም ቢሆኑ ተገቢ ክህሎት አለማግኘታቸው ተገልጿል።
ለቴክኖሎጂው በግብዓትነት የሚውሉ ከውጭ የሚገቡ እቃዎችና መለዋወጫዎች ግዥ በመፈጸምና በወቅቱ በማቅረብ ክፍተት መታየቱንም ክዋኔ ሪፖርቱ አሳይቷል።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ መሃመድ የሱፍ የክዋኔ ሪፖርቱ ያወጣቸውን ክፍተቶች ትኩረት በማድረግ ለማረም መሥራት ይገባል ብለዋል።
በተለይም የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም በተመለከተ ቢሮው የሚያካሂደው የክትትልና ቁጥጥር ሥራ መጠናከር እንደሚገባው ነው ያሳሰቡት።
የማስተዋወቂያ ስትራቴጂዎችን በማሰራጨት፣ ግንዛቤ በመፍጠርና ግብዓት በማቅረብ ረገድ አፋጣኝና ወቅታዊ ምላሽ እንደሚያስፈልግም አስታውቀዋል።
በውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ተመስገን ተፈራ በቋሚ ኮሚቴው የቀረቡትን አስተያየቶች በመውሰድ ክፍተቶችን ለማረም እንደሚሰራ ተናግረዋል።
በተለይም ግንዛቤ በመፍጠርና ቴክኖሎጂውን በማስተዋወቅ ረገድ በቋሚ ኮሚቴው የተነሱት ክፍተቶች መኖራቸውን አምነዋል።
ይህንና ሌሎች ክፍተቶችን በቀጣይ ለማረም ትኩረት እንደሚደረግም አረጋግጠዋል።
የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር አማካሪ አቶ ሞቱማ መቃሳ በቋሚ ኮሜቴውና በዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት የተነሱት ሃሳቦች ገንቢ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በቀጣይ ቴክኖሎጂውን በስፋት ለማስተዋወቅና የኅብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማጎልበት ይሰራልም ብለዋል።