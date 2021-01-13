በኦሮሚያ ክልል ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ያክል ገቢ መሰብሰብ እንዳልተቻለ ጥናት አመለከተ

አዳማ፤ጥር 5/2013(ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ያህል ገቢ መሰብሰብ እንዳልተቻለ በክልሉ የገቢ ሴክተር የተካሄደ ጥናት አመለከተ።
በኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በክልሉ ገቢዎች ሴክተር የተካሄደው ጥናት እንዳመለከተው እየተሰበሰበ ያለው ገቢ ክልሉ ከሚያመነጨው ኢኮኖሚ አንፃር እጅጉን አነስተኛ መሆኑ ተገልጿል።
በጥናቱ ግኝትና ቀጣይ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ ያተኮረ የክልሉ የተለያዩ ተቋማትና መንግስታዊ ሴክተሮች የተሳተፉበት መድረክ ዛሬ በቢሾፍቱ ከተማ ተካሄዷል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ገመቹ አራርሳ በተለይም ለኢዜአ እንደገለጹት የክልሉ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ያህል ገቢ እየተሰበሰበ አይደለም።
ጥናቱ ከ2007 እስከ 2011ዓ.ም ያሉትን ዓመታት ያካተተና የቀጣይ አምስት ዓመታት የገቢ አቅምን ያመላከተ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ገመቹ፤ “አሁን እየተሰበሰበ ያለው ገቢ ክልሉ ከሚያመነጨው ኢኮኖሚ አንፃር እጅጉን ያነሰ መሆኑን ለማረጋገጥ ተችሏል” ብለዋል።
“ጥናቱ በክልሉ የገቢ ሴክተር የተካሄደ ነው” ያሉት ዶክተር ገመቹ፤ ይህም የሰበታ፣ ባሌ ሮቤና ነቀምት ከተሞችን ጨምሮ በዱግዳ፣ ቦራና ደንዲ ወረዳዎች መካሄዱንም ተናግረዋል።
የኦሮሚያ ክልል ከሀገሪቷ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ከ55 እስከ 60 በመቶ የሚያመነጭ መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር ገመቹ፤ “ይሁንና በክልል ደረጃ የሚሰበሰበው ገቢ የአቅምና የአሰራር ክፍተት የሚታይበት ነው” ብለዋል።
“አብዛኛው ወረዳዎች፣ ከተሞችና ክልሉም ጭምር ኢኮኖሚው ከሚያመነጨው አንፃር የሚሰበሰበው ገቢ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን በጥናቱ የተገኘው ውጤት ያሳያል” ብለዋል።
በዋናነት የተቋማዊ አቅም ማነስ፣ የሰው ሃይል የመፈፀም ውስንነትና የአሰራር ደካማነት፣ የተንዛዛና ኋላቀር የገቢ አሰባሰብ ደግሞ በጥናቱ የተለዩ ችግሮች መሆናቸውን አመልክተዋል።
የማዘጋጃ ቤትን የገቢ ምንጮችን ማስፋት፣ ህገ ወጥ ነጋዴዎችን ወደ ህጋዊነት ማስገባት፣ የታክስና ግብር ደረጃን ማሳደግ፣ አሰራር፣ ህጎችና ደንቦችን በየጊዜው ማሻሻል እንዲሁም የግብር አሰባሰብ ስርዓቱን በቴክኖሎጂ መደገፍ ደግሞ ጥናቱ በመፍትሄነት ያስቀመጣቸው ነጥቦች መሆናቸውን አውስተዋል።
በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲው በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በገጠር ፋይናንስ አቅርቦት፣ በሴቶች የአመራር ተሳትፎና ሚና፣ በስራ አመራርና ጥራት ፍልስፍና፣ የሰው ሃይል ብቃት ምዘናን ጨምሮ 15 ችግር ፈቺ ጥናቶች እያካሄደ መሆኑን ፕሬዘዳንቱ ተናግረዋል።
“በክልሉ የገቢ ሴክተር የተካሄደው ጥናት ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን አቅም ያክል መሰብሰብ እንዳልቻልን ያረጋገጠ ነው” ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ መስከረም ደበበ ናቸው።
“ጥናቱ በገቢ ሴክተር ያለብንን ችግር ያመላከተና የምናመነጨውን ገቢ መሰብሰብ እንዳልቻልን ያሳየን” ነው ያሉት ዳይሬክተሯ፤ “በከተሞችም ሆነ በወረዳዎች ደረጃ እየተሰበሰበ ያለው ገቢ ካለን የኢኮኖሚ አቅም አንፃር በቂ አይደለም” ብለዋል።
“ጥናቱ በቀጣይነት ከአሰራር ጀምሮ የገቢ ሴክተሩ ላይ እያከናወንን ላለነው ሪፎርም ትልቅ ግብዓት ነው” ያሉት ወይዘሮ መስከረም፤ “የአቅም፣ የአሰራር፣ የቴክኖሎጂና ህገ-ወጥ አሰራሮችን በመከላከል የክልሉ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ገቢ እንሰበሰባለን” ብለዋል።
የገቢ ግብር መረጃ አያያዝ፣ የእለት ተዕለት ሪፖርት ማሰብሰቢያ እንዲሁም አገልግሎቱን ሙሉ በሙሉ ዘመናዊ በማድረግ ተጋልጋዩ ካለበት ሆኖ ግብር እንዲከፍል የሚያስችሉ ሶፍትዌሮች እየበለፀጉ መሆኑንም ተናግረዋል።