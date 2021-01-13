በቀዳማዊት እመቤት ጽ/ቤት የትምህርት ፕሮጀክቶች ግንባታ ፍጥነትና ጥራት ክልሉ ትምህርት ወስዶበታል…አቶ አገኘሁ ተሻገር

ሰቆጣ፤ጥር 5/2013(ኢዜአ) በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በተለያዩ አካባቢዎች በተካሄዱ የትምህርት ፕሮጀክቶች ግንባታ ፍጥነት እና ጥራት ክልሉ ትምህርት ወስዶበታል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ።
በዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሠሃላ ሠየምት ወረዳ በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ከ13 ሚሊዮን 700ሺህ ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባ የብርሃን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ተመርቋል።
በምረቃው ሥነ-ሥርዓት የተገኙት ርዕሰ መስተዳደሩ እንሉት ቀዳማዊት እመቤት ለትምህርት ትኩረት ሠጥተው መሥራት መቻላቸው ወጣቱ ትውልድ የሃገር ተረካቢነት ሚናውን እንዲወጣ ያደርጋል።
ጽህፈት ቤታቸው በተለያዩ አካባቢዎች ያካሄዳቸው የትምህርት ቤት ፕሮጀክቶች ግንባታ ፍጥነት እና ጥራት ክልሉ ትምህርት ወስዶበታል ብለዋል።
ክልሉ በብሔረሠብ አስትዳደሩ የሚሥተዋለውን የመሠረተ ልማት ችግሮችን ለማቃለል እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው በበኩላቸው “በገባነው ቃል መሠረት ትምህርት ቤቱን ገንብተን አስረክበናል” ብለዋል።
ሠው ከተማረ መልካም ይሆናል ያሉት ቀዳማዊት እመቤት፤ ወላጆች ልጆቻቸውን ሊያስተምሩ እንደሚገባም መክረዋል።
በዚህም በተለያዩ ምክንያቶች ትምህርታቸውን ያቋረጡ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ሊቀጥሉ ይገባል ብለዋል።
ትምህርት ቤቱ የፈፋ እና አካባቢው ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለመማር ከስድስት ሠዓታት በላይ የእግር ጉዞ የነበረው እንደሚያስቀር የገለጹት ደግሞ የሠሃላ ሠየምት ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሚሠው ፋንታየ ናቸው።
የብርሃን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ2014 የትምህርት ዘመን ሥራ ሲጀምር ከ900 በላይ ተማሪዎችን ማስተናገድ ይችላል ብለዋል።
ትምህርት ቤቱ የመማሪያ ክፍሎች ፣ ቤተ ሙከራ ፣ ቤተ መፅሃፍት እንዲሁም የአስተዳደር ቢሮ እና ሌሎችንም መገልገያዎችን በማካተት 11 ህንፃዎች እንዳሉት ተመልክቷል።
የትምህርት ቤቱ መገንባት የዝቋላ፣ ሰሜን ጎንደር ጃን አሞራ፣ ማዕከላዊ ጎንደር ደግሞ ምሥራቅ በለሣ ወረዳዎች አዋሳኝ ቀበሌዎች የሚገኙ ተማሪዎችን ጭምር ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ተገልጿል።
በወረዳው የባርዋ ቀበሌ ነዋሪ መምህር አምባይቱ ወልዴ በሰጡት አስተያየት ሴት ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ለመከታተል ረጅም ርቀት በእግር ሲጓዙ ፆታዊ ጥቃት እንደሚደርስባቸው ተናግረዋል።
በአካባቢያቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መገንባቱ በተለይ ለሴት ተማሪዎች እፎይታ ነው ብለዋል።
ለቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ያላቸውን አክብሮትና ምሥጋናም አቅርበዋል።
በምረቃ ሥነ -ሥርዓት የክልሉ ምክር ቤት አፈ- ጉባኤ ወይዘሮ ወርቅሠሙ ማሞ እና ሌሎችም የመንግስት ሥራ ሃላፊዎች እንዲሁም የአካባቢው ነዋሪዎች መገኘታቸውን ሪፖርተራችን ከሰቆጣ ዘግቧል።