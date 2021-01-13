ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ያለምንም ስጋት እንዲከናወን ለማድረግ ፖሊስ ዝግጁ ነው – የክልል ፖሊስ ኮሚሽነሮች

አዲስ አበባ፤ ጥር 5/2013(ኢዜአ) ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ያለ አንዳች የጸጥታ ስጋት በሠላም እንዲከናወን ለማድረግ የፖሊስ ዝግጁነት መኖሩን የተለያዩ ክልሎች ፖሊስ ኮሚሽነሮች ገለጹ፡፡
ኮሚሽነሮቹ መጪው አገራዊ ምርጫ እውነተኛ ዴሞክራሲ የሚተገበርበት፤ ሕዝቡም ያለ ስጋት ያሻውን የሚመርጥበት እንዲሆን ፖሊስ የሚጠበቅበትን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የኦሮሚያ፣ የአማራና የሶማሌ ክልሎች ፖሊስ ኮሚሽነሮች ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉት መጪው ምርጫ ለዴሞክራሲ መሰረት እንዲጥል ለማድረግ ፖሊስ የሚጠበቅበትን ይወጣል፡፡
የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል አራርሳ መርዳሣ እንዳሉት መንግስት ላለፉት ዓመታት ሪፎርም ሲያካሂድ መቆየቱ ምርጫው ለዴሞክራሲ መሰረት እንዲጥል ለማድረግ ነው፡፡
በአገሪቷ ስልጣን ዳግም መሣሪያ ይዞ በመገዳደል ሳይሆን በእውነተኛ ምርጫ ላይ ተመስርቶ እንዲገኝ ፖሊስ አስፈላጊውን ሁሉ የሚያደርግ ይሆናል ብለዋል፡፡
ለዚህም አሁን ያለው መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑንም አክለዋል፡፡
ኮሚሽነር ጄኔራሉ መጪውን ምርጫ ሕዝቡ በተስፋ የሚጠብቀው በመሆኑ የክልሉ ፖሊስ ሠላም በማስጠበቅ ረገድ ዝግጅት ማድረጉን ተናግረዋል፡፡
የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አበረ አዳሙ በበኩላቸው ለአገራዊ ምርጫው ስኬት የክልሉ ፖሊስ ሃላፊነቱን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ፖሊስ ነጻ ሆኖ አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ተፈጻሚ እንዲሆኑ ያደርጋል ብለዋል።
መላው የአገሪቷ ሕዝብ የሚፈልገውን መርጦ በዚያ እንዲተዳደር ለማድረግ የጸጥታ ችግር እንዳይኖር እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
የሶማሌ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ረዳት ኮሚሸነር መሃመድ አልሃሰንም የውጭም ይሁን የውስጥ ጸረ ሠላም ሃይሎች ምርጫውን እንዳያውኩ የክልሉ ፖሊስ ከወዲሁ አስፈላጊውን ዝግጅት ያደርጋል ነው ያሉት።
ኢትዮጵያዊያን በመጪው 6ኛ አገራዊ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ፡፡