አካባቢያችንን ከኦነግ ሸኔ በማጽዳት አስተማማኝ ሠላም እናሰፍናለን- የምስራቅ ወለጋ ነዋሪዎች

ነቀምቴ፣ ጥር 5/2013 /ኢዜአ/ ከፀጥታ አካላት ጎን በመቆም አካባቢያችንን ከኦነግ ሸኔ በማጽዳት አስተማማኝ ሠላም እናሰፍናለን ሲሉ በምሰራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ ወረዳ ነዋሪዎች አስታወቁ።
በዞኑ የሌቃ ዱለቻ፣ የኪረሙና፣ የጉደያ ቢላ ወረዳ ነዋሪዎች ነዋሪዎቹ ትላንት የሠላምና የልማት ኮንፍረንስ አካሂደዋል።
ከወረዳዎቹ የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች ባካሄዱት ኮንፍረንስ ከጸጥታ አካሉ ጎን በመቆም አካባቢያቸውን ከኦነግ ሸኔ ለማጽዳትና አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን መዘጋጀታቸውን አረጋግጠዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል የገተማ 01 ቀበሌ ነዋሪ አባ ገዳ ኃይሉ ሆርዶፋ በሰጡት አስተያየት “የኦነግ ሸኔ ቡድን ዓላማ የሌለው ተራ ሽፍታ በመሆኑ በየትኛውም መስፈርት የኦሮሞን ሕዝብ አይወክልም” ብለዋል፡፡
“የወረዳው ሕዝብ ኦነግ ሸኔን በማጥፋትና አስተማማኝ ሠላም በማስፈን ፊቱን ወደ ልማት በመመለስ የበለፀገች ሀገር ለመገንባት መስራት አለበት ” ሲሉም አሳስበዋል፡፡
የቀበሌው ነዋሪና የወጣቶች ማህበር ሰብሰቢ ወጣት ቶለዋቅ ዲነግዴ በበኩሉ የኦነግ ሸኔ ቡድን የኦሮሞን ሕዝብ ለሥቃይና መከራ የዳረገ በመሆኑ ሕዝቡ አካባቢውን ከቡድኑ በማጽዳት ሠላምን ማረጋገጥ እንዳለበት አመልክቷል፡፡
የወረዳው ወጣቶች ከፀጥታ አካላት ጎን በመቆም አካባቢውን ከኦነግ ሸኔ ለማጽዳት በሚደረገው ዘመቻ በመሳተፍ ሠላምና ልማትን ለማረጋገጥ መስራት እንዳለባቸው አመላክቷል፡፡
የሌቃ ዱለቻ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኃይሉ ደበላ በበኩላቸው የሠላምና የልማት ኮንፍረንሱ የኦነግ ሸኔ ቡድን በወረዳው እንዳይንቀሳቀስ በማድረግ አስተማማኝ ሠላምና ቀጣይነት ያለው ልማት እንዲኖር ለማስቻል ዓላማ ያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
“ኦነግ ሸኔ አፋን ኦሮሞ የሚናገር የሕወሐት ጁንታ ተላላኪ ነው” ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ቡድኑ ለኦሮሞ ሕዝብ ክብር የማይሰጥ ከሃዲና ተራ ሽፍታ በመሆኑ ሕዝቡ ከመሓሉ አጋልጦ እንዲያወጣው ጠይቀዋል፡፡
“የኦነግ ሸኔ ከኦሮሞ ሕዝብ ባህልና እሴት ውጭ ለኦሮሞ ሕዝብ ክብር በመንፈግ እየገደለ፣ እየዘረፈና፣ አስነዋሪ ድርጊት እየፈፀመበት የሚገኝ ቡድን ነው” ያሉት ደግሞ የምሥራቅ ወለጋ ዞን ትራንስፖርት ባለሥልጣን ኅላፊ ወይዘሮ ሙሉወርቅ ዲሪባ ናቸው።
ሕዝቡ በመተባበር አካባቢውን ከቡድኑ የማጽዳት ሥራን አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል፡፡
በዞኑ የጉደያ ቢላና የኪረሙ ወረዳ ነዋሪዎችም በትላንተናው ዕለት በየአካባቢያቸው ባካሄዷቸው የሰላምና የልማት ኮንፈረንሶች ተመሳሳይ አቋም ማሳለፋቸውን የዞኑ የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተመስገን ሶሪ አስታውቀዋል፡፡