የንግዱን ማህበረሰብ ጥቅምና መብቶች የሚያስከብሩ ማሻሻያዎች እየተደረጉ መሆኑ ተገለጸ

ባህር ዳር፣ ጥር 5/2013 (ኢዜአ) የንግድ ስርአቱን የሚያዘምኑና የንግዱን ማህበረሰብ ጥቅምና መብቶች የሚያስከብሩ ህግና አዋጆችን የማሻሻል ስራ እየተከናወነ መሆኑን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ ከአማራ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር ከአስመጭዎች፣ ላኪዎችና አምራቾች ጋር በባህር ዳር መክሯል።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ እሸቴ አስፋው በምክክር መድረኩ ላይ እንደገለጹት የሀገሪቱን የንግድ ዘርፍ ወደ ተሻለ ምእራፍ ማሻገር የሚችሉ ስራዎች ላይ በትኩረት እየተሰራ ነው።
ላለፉት 61 አመት ሲያገልግል የቆየን የንግድ ህግ ከማሻሻል ጀምሮ ከዚህ ቀደም እንደ ሀገር ያልነበረ የንግድ ፖሊሲ ተቀርጾ ስራ ላይ ለመዋል በመጨረሻ ሂደት ላይ መደረሱን ለአብነት ጠቅሰዋል።
የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን ለመደገፍ የሚያስችል የጥራት ፖሊሲ እየተቀረጸ መሆኑን ጠቁመው የንግዱን ማህበረሰብ ጥቅምና መብቶች ለማስከበር ላለፉት 18 አመት ሲያገለግል የነበረው የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አዋጅም በማሻሻል ላይ መሆኑን አመልክተዋል።
የሀገሪቱን የንግድ አሰራር ዘመናዊና ተወዳዳሪ ለማድረግ ነባር ህጎችንና አዋጆችን ዓለም አቀፍ ሁኔታውን ባገናዘበ መልኩ የማሻሻልና አዲስ የንግድ ፖሊሲ የማውጣት ስራዎች በመከናወን ላይ መሆናቸውን ሚኒስትር ዴኤታው አስታውቀዋል።
“የንግድ ህጎችና አዋጆች መሻሻላቸው የንግድ ስርአቱን ለማቀላጠፍ የጎላ ድርሻ ይኖራቸዋል” ያሉት ደግሞ “ነጥታ” የግብርና ፋብሪካ ውጤቶች አስመጭና ላኪ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ጥላሁን ታረቀኝ ናቸው።
“በአሁን ወቅት ለአስመጭና ላኪ ነጋዴዎች ትልቅ ፈተና እየሆነ ያለው የውጭ ምንዛሬ ችግር ነው” ያሉት ስራ አስኪያጁ መንግስት በሚችለው ልክ የተሻለ አሰራር ዘርግቶ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ሊሻሻል የሚችልበትን እድል ሊፈጠር እንደሚገባ አመልክተዋል።
የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኅላፊ አቶ ብርሃኑ ጣምያለው በበኩላቸው የውጭ ምንዛሬ እጥረት በክልሉ በአስመጭና ላኪዎች ስራዎች ላይ እንቅፋት እየፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል።
የክልሉ መንግስት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ችግሩን ለመፍታት እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
የውጭ ምንዛሬ እጥረቱ እንደ ሃገር የገጠመ በመሆኑ አስመጭዎችና ላኪዎች የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ለመፍታት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ኅላፊው አስታውቀዋል።
በምክክር መድረኩ ላይ የፌደራልና የክልል የንግዱ ዘርፍ አመራሮች፣ አስመጭና ላኪዎች ተሳትፈዋል።