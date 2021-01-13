ዩኒቨርስቲው ለ4 ሺህ 800 ነባር ተማሪዎች ከነገ ጀምሮ ማካካሻ ትምህርት መስጠት ይጀምራል

ደሴ፣ ጥር 5/2013 (ኢዜአ ) ወሎ ዩኒቨርስቲ ለ4 ሺህ 800 ከሁለተኛ ዓመት በላይ ለሆኑ ነባር ተማሪዎች ከነገ ጀምሮ የማካካሻ ትምህርት መስጠት እንደሚጀምር አስታወቀ።
በዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር አያሌው ሐሰን ለኢዜአ እንደገለጹት በኮሮና ቫይረስ ክስተት ተቋርጦ የቆየውን ትምህርት ሙሉ በሙሉ የማስጀመር ስራ እየተከናወነ ነው።
ባለፉት ሁለት ቀናት ለተቀበላቸው ከሁለተኛ ዓመት በላይ ለሆኑ ለ4 ሺህ 800 ነባር ተማሪዎች ከነገ ጀምሮ የማካካሻ ትምህርት መስጠት እንደሚጀምር ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው ከደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ወጣቶችና አስተዳደሮች ጋር በመቀናጅት ትራንስፖርት በመመደብ ለተማሪዎች አቀባበል ማድረጉን ገልጸዋል፡፡
ኮሮናን በመከላከል የመማር ማስተማሩን ሂደት ለማስቀጠል የሚስችሉ ዝግጅቶች መደረጋቸውን ተናግረዋል።
የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል፣ ሳኒታይዘር፣ የእጅ መታጠቢያ ሳሙናና ሌሎች ቁሳቁሶች ለተማሪዎች በነፍስ ወከፍ መቅረባቸውን ለአብነት ጠቅሰዋል።
በጊቢው በሚገኙ በተለያዩ አገልግሎት መስጫ አካባቢዎች የንጽህና መጠበቂያ ውሀ መዘጋጀቱንም አመልክተዋል፡፡
በማደሪያ፣ በመመገቢያ፣ በመማሪያ ክፍሎች፣ እንዲሁም በቤተ-ሙከራ፣ በቤተ-መጻህፍትና በክሊኒክ ኮሮናን በመከላከል አገልግሎት ማግኘት የሚያስችሉ ዝግጅቶች መደረጋቸውን ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል።
በዩኒቨርሲቲው የማኔጅመንት 2ኛ ዓመት ተማሪ እሱባለው ሽፈራው በበኩሉ በሁለት ወር የሚሰጠውን የማካካሻ ትምህርት በትጋት በመከታተል ውጤታማ ለመሆን መዘጋጀቱን ገልጿል።
“በዩኒቨርሲቲው ደስ የሚል አቀባበል ተደርጎልናል፤ ከኮሮና ራሳችንን እንድንጠብቅም አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች ተሟልተውልናል” ብሏል።
የተቋረጠው ትምህርት በመጀመሩ መደሰቷን የገለጸችው ደግሞ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ሰላም ሲሳይ ናት፡፡
”ማካካሻ ትምህርቱን በትጋት ተከታትዬ ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብ ተዘጋጅቻለሁ” ብላለች፡፡
ወሎ ዩኒቨርሲቲ ጥቅምት 23ና 24 ቀን 2013 ዓም የተቀበላቸውን ከ4 ሺህ በላይ ተመራቂ ተማሪዎች ማካካሻ ትምህርት በመስጠት ታህሳስ 24 ቀን 2013 ዓ.ም ማስመረቁ ይታወሳል፡፡