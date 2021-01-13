በሰሜን ጎንደር ዞን በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት የተገነባ ትምህርት ቤት ተመረቀ

ጎንደር፤ ጥር 5/2013(ኢዜአ) በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት 14 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ የተገነባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ተመረቀ።
በጽ/ቤቱ የተገነባውን የብርሃን ደባርቅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መርቀው የከፈቱት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ሲሆኑ በሥነ-ሥነዓቱ ላይ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ተገኝተዋል።
ርዕሰ መስተዳደሩ እንዳሉት የክልሉ መንግስት የትምህርት ቤቱን የውስጥ ቁሳቁስ በአጭር ጊዜ ውስጥ በማሟላት የመማር ማስተማር ስራ እንዲጀምር ይደረጋል።
የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በክልሉ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻልና ገፅታ ለመቀየር እያደረገ ያለውን ድጋፍ አድንቀው የክልሉ መንግስትም የጽህፈት ቤቱን የማስፈጸም መልካም ተሞክሮ ወስዶ እንደሚተገብርም አስታውቀዋል።
የአካባቢው ማህበረሰብ ትምህርት ቤቱን እንደራሱ ንብረት በመጠበቅና በመንከባከብ ከትውልድ ትውልድ እንዲሸጋገር የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣ መልዕክት ያስተላለፉት ደግሞ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ናቸው።
የተማረ ሰው ራሱን ቤተሰቡንና ሀገሩን የሚጠቅም በመሆኑ ወላጆች በተለይ ሴት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት በመላክ የትምህርት ተቋዳሽ እንዲሆኑ ትኩረት እንዲሰጡም ጠይቀዋል።
የሰሜን ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ያየዓለም ፈንታሁን በምረቃ ሥነ-ሥርዓቱ ወቅት እንዳሉት ትምህርት ቤቱ በሁለት ፈረቃ 1ሺህ 800 ተማሪዎችን የማስተናገድ አቅም አለው።
ትምህርት ቤቱ 18 የመማሪያ ክፍሎች፣ ሶስትቤተ ሙከራዎች፣ አንድ ቤተ መጻህፍትና ሌሎችም መገልገያዎች ማካተቱን አስረድተዋል።
በትምህርት ቤቱ የምረቃ ሥነ- ሥርዓት የክልሉ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ ወርቅሰሙ ማሞን ጨምሮ ሌሎች የክልሉና የዞን ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የደባርቅ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች ተገኝተዋል።
ለትምህርት ቤቱ ግንባታ የላቀ አስተዋፅኦ ላበረከቱ አካላት የዕውቅና ምስክር ወረቀት የተሰጠ ሲሆን ለቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውና ለአቶ አገኘሁ ተሻገር የባህል አልባሳት ስጦታ ተበርክቷል።