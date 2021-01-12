በሥራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ፕሮግራሙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ወጣቶችንና ስደተኞች እንደሚሳተፉ ተገለጸ

ጅግጅጋ ፤ ጥር 4/2013(ኢዜአ) በሁለተኛው ዙር የሥራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ወጣቶችንና ስደተኞች ጭምር እንደሚሳተፉ የፌዴራል የከተሞች ሥራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ አስታወቀ።
ኤጀንሲው ለሱማሌ፣ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ሐረሪ ክልሎች እና ድሬዳዋ አስተዳደር ለተውጣጡ የዘርፉ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት በፕሮግራሙ አተገባበር ዙሪያ በጂግጂጋ ከተማ ሥልጠና እየሰጠ ነው።
ዛሬ በተጀመረው የሥልጠናው መድረክ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረመስቀል ጫላ እንደገለጹት በተያዘው ወር በ72 ከተሞች ሁለተኛው ዙር የሥራ እድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ፕሮግራም ይጀመራል።
በፕሮግራሙ በአካባቢ ልማት እና ቀጥታ ድጋፍ ከሚሳተፉት ዜጎች በተጨማሪ ከ130ሺህ በላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ወጣቶችንና ከጎረቤት ሀገር ተሰደው በኢትዮጵያ የሚገኙ ስደተኞች እንደሚሳተፉ አስታውቀዋል።
በተለይ 12ኛ እና አስረኛ ክፍል ትምህርታቸውን አጠናቀው ያለሥራ የተቀመጡ ወጣቶቹን ከግልና መንግስት ኩባንያዎች በማስተሳሰር ሥልጠና ወስደው ሥራ የሚያገኙበትን እድል የመፍጠር ተግባራት ይከናወናሉ ብለዋል።
በአካባቢ ልማት ፣ቀጥተኛና ልዩ ድጋፍ ለሚደረግላቸው እንዲሁም ስደተኞች እና ወጣቶችን ጨምሮ 798ሺህ ሰዎችን በሚያካትተው እና ለአምስት ዓመታት ለሚዘልቀው ለሁለተኛው ዙር ፕሮግራም ማካሄጃ 550 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር መመደቡን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አብራርተዋል።
በከተሞች የተጀመረው ልማታዊ የሴፍትኔት ፕሮግራም ነዋሪውን የልማቱ ተሳታፊና ተጠቃሚ ከማድረግ ባለፈ ድህነትን እየቀነሰ እንዲመጣ አስተዋጽኦ ማድረጉን የገለጹት ደግሞ የሱማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኢብራሂም ኡስማን ናቸው።
ፕሮግራሙም የያዘውን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ በአግባቡ በመገንዘብ በቂ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ እንዲሁም ፕሮጀክቱ በታቀደው መሰረት ተተግብሮ የታለመለትን ግብ እንዲመታ አመራሩ በእውቀት ላይ ተመስርቶ መትጋት እንደሚጠበቅበት ተናግረዋል።
የጅግጅጋ ከተማ አስተዳደር የከተማ ሴፍትኔት ኤጀንሲ ስራ አስኪያጅ አቶ ናስር አህመድ በበኩላቸው በፕሮግራሙ የመጀመሪያው ዙር በአካባቢው ከ10ሺ 800 በላይ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች የስራ እድል በመፍጠር እራሳቸውን ችለው እንዲንቀሳቀሱ መደረጉን ገልጸዋል።
በሁለተኛው ዙር ደግሞ 7ሺህ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ በሚከናወነው ስራ የተለያዩ ኮሚቴዎች ተዋቅረው የምልመላና የተለያዩ የማጣራት ተግባራት በሂደት ላይ እንዳሉ አስረድተዋል።
ሌላው የሥልጠናው ተሳታፊ የአሶሳ ከተማ አስተዳደር የስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሙስጠፋ መሀመድ እንዳሉት በከተማው በመጀመሪያው ዙር ፕሮግራም ከተሳተፉ 3ሺ 150 ዜጎች መካከል 70 በመቶው ካገኙት ገቢ ቆጥበውና ተጨማሪ ገንዘብ ተሰጥቷቸው እራሳቸውን ችለው በተለያዩ የሥራ መስኮች ተሰማርተዋል።
በሁለተኛ ዙር የሴፍትኔት ፕሮግራም ደግሞ ያለፉትን መልካም ተሞክሮዎች በማጎልበትና ክፍተቶችን በማስተካከል የተሻለ ሥራ ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ለሶስት ቀናት በሚቆየው ሥልጠና በምግብ ዋስትና ስትራቴጂ ተሞክሮዎችን በመጠቀም የፋይናንስ አመራር የፕሮጀክት አፈጻጸም እና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸው ይጠበቃል።
በሀገሪቱ 11 ከተሞች በ2008 ዓ.ም. በተጀመረው ፕሮግራሙ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ከ600ሺ በላይ ዜጎች በአካባቢ የልማት ሥራና ቀጥታ ድጋፍ ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ከፌዴራል የከተሞች ሥራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።