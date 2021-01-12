በኢትዮጵያ ህዝባዊ ፣ ዘመናዊና ብቃት ያለው ፖሊስ ለማደራጀት እየተሰራ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ

አዲስ አበባ፣ ጥር 4/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ህዝባዊ ፣ ዘመናዊና ብቃት ያለው ፖሊስ ለማደራጀት እየተሰራ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
በቢሾፍቱ ለሁለት ቀናት የተካሄደው 12ኛው የፌዴራል፣ የክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ፖሊስ ኮሚሽነሮች ጉባኤም ተጠናቋል፡፡
ጉባኤው በዋነኝት የፖሊስ ዘርፉን የ10 ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ ላይ ተወያይቷል፡፡
ስድስተኛው አገራዊ ምርጫም በሰላም የሚጠናቀቅበት ዕቅድ ዙሪያ ተወያይቶ መግባባት ላይ ደርሷል፡፡
በጉባኤው ፍጻሜ ላይ ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ዘላለም መንግስቴ እንዳሉት በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ፖሊስን ህዝባዊ የሚያደርጉ ተግባራት ይከናወናሉ ፡፡
ዕቅዱ ጠንካራ ቁመና ያለው፣ ዘመናዊ መሳሪያ የሚታጠቅና በቴክኖሎጂ የደረጀ የፖሊስ ተቋም ለመገንባት እንደሚያስችል አስረድተዋል፡፡
ኢትዮጵያ በመጪው ጊዜ ይበልጥ ህዝባዊ የሆነ፣ ዘመናዊና ብቃት ያለው ፖሊስ እንደምታደራጅም አስታውቀዋል፡፡
የጉባኤው ተሳታፊዎች በበኩላቸው ዕቅዱ የፖሊስ ሰራዊቱ ለህዝቡ አለኝታነቱን በሚያረጋግጥበት መልኩ መዘጋጀቱን ተናግረዋል፡፡
ዕቅዱም ከአሁን ቀደም ኋላ ቀር አሰራሮችን በማስቀረት ዓለም የደረሰበት ደረጃ ለማድረስ እንደሚያስችል ገልጸዋል፡፡
በዕቅዱ የተካተቱ እሴቶችም ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን የጠበቁ ናቸው ብለዋል፡፡
በዕቅዱም አንድ ፖሊስ ጥበቃ የሚያደርግላቸው ሰዎች ብዛት እንዲያካተት ሃሳባቸውን ሰጥተዋል፡፡
ስድስተኛው ጠቅላላ አገራዊ ምርጫ ከፀጥታ ስጋት ነፃ ሆኖ እንዲከናወን ፖሊስ ጠንክሮ መስራት እንዳለበት መግባባት ላይ መደረሱንም ምክትል ኮሚሽር ጄኔራሉ ገልጸዋል፡፡
በሁሉም የፖሊስ ተቋም ምርጫን ብቻ የሚመረምር ዴስክ እንዲቋቋም መግባባት ላይ መደረሱንም ተናግረዋል፡፡
በዚህም በአጭር ጊዜ ውስጥ በፌደራልና በክልሎች የፖሊስ ተቋማት የምርጫ ጉዳዮችን የሚመረምር ዴስክ እንደሚቋቋም አስታውቀዋል፡፡
ለሁለት ቀናት በተካሄደው ጉባኤ የፌዴራል፣ የክልሎችና የከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽነሮች ተሳትፈዋል፡፡