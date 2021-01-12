አዲስ አበባ፣ ጥር 4/2013 (ኢዜአ) በንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮች እንደቀጠሉ መሆናቸውን የዘርፉ አንቀሳቃሽ አካላት ተናገሩ።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በበኩሉ ባለፉት ስድስት ወራት በርካታ ችግሮች ተቃለዋል በቀጣይም ችግሮች እየተፈቱ ይሄዳሉ ሲል አረጋግጧል።
በሚኒስቴሩ አስተባባሪነት ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት የመስክ ምልከታ ትናንት በአዲስ አበባ በሚገኙ ንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፎች ተደርጓል።
በምልከታው የእህል በረንዳ፣ የአትክልትና ፍሬፍሬ ግብይት፣ የብረታ ብረት፣ የኬሚካልና የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ተጎብኝተዋል።
የዘርፉ ተዋናዮች ችግሮችን በማቃለል ላይ ያተኮረ ውይይትም ተካሂዷል።
በውይይቱ ወቅት የዘርፉ አንቀሳቃሾች እንደተናገሩት ዘርፉ አሁንም ያልተቃለሉና የተሻገሩ ችግሮች አሉበት።
ከችግሮቹ መካከል የተንዛዛ አሰራር በተለይ የንግድ፣ የኢንቨስትመንትና የጉምሩክ ያልተቀናጀ አሰራር አንዱ መሆኑን ገልጸዋል።
ኋላ ቀር የባንክ ስርዓት ሌላው ችግር መሆኑን ጠቅሰው ለአብነትም ከንግድ ባንክ 100 ሺህ ብር ወደ ልማት ባንክ ለማስተላለፍ አንድ ሳምንት መፍጀቱን አንስተዋል።
የመብራት፣ የውኃ፣ የመንገድና ሌሎች መሰረተ ልማት አቅርቦት ችግሮች እንዲሁም የመሬት አቅርቦት ችግር እንደሚታይ አመልክተዋል።
በተጨማሪም በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ የሚገኘው የዋጋ ግሽበት አሳሳቢ ችግር መሆኑ ነው ያነሱት።
የጥሬ እቃና ሌሎች የኢንዱስትሪ ግብዓቶችን ለማስገባት የውጭ ምንዛሪ እጥረት መኖሩም ሌላው ችግር ነው ብለዋል።
ከንግድ አንጻርም በአገር ውስጥ የስርጭት ችግሮችና በንግድ ሰንሰለቱ ውስጥ ያሉ ሕገ ወጥ ደላሎች ጉዳይ እንደሚያሳስባቸው የዘርፍ አንቀሳቃሾች አንስተዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ይክፈለው ወልደመስቀል እስካሁን በኢንዱስትሪ ግብዓቶች አቅርቦት ላይ ዳሰሳ መደረጉን ተናግረዋል።
በዚህም የመሰረት ልማት አቅርቦት ችግር፣ የማስፋፊያና ሌሎች ችግሮቻቸው ተለይተው ባለፉት ስድስት ወራት ችግሩን ለማቃለል ተሞክሯል ብለዋል።
በዚህም በከተማዋ ካሉት 667 ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች መካከል 149ኙ የኤሌክትሪክ ችግር እንዳለባቸው ጠይቀው የ36ቱ ችግር ተቃሏል ነው ያሉት።
እንደ አቶ ይክፈለው ገለጻ የውኃና የመንገድ መሰረተ ልማት ጉዳይ ግን ጊዜ የሚጠይቅ ነው።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ደኤታ አቶ ዮሓንስ ድንቃዬሁ በበኩላቸው ሚኒስቴሩ ባለፈው ግማሽ ዓመት በርካታ ችግሮች ማቃለሉን ገልጸዋል።
ከምንም በለይ የአገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች ከውጪ የሚገቡ ምርቶችን እንዲተኩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነም ጠቁመዋል።
ጉዳይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የጋራ እቅድ በማዘጋጀት የኤለክትሪክና ከሲሚንቶ ጋር የተያያዙ ችግሮች እየተፈቱ መሆናቸውንም አብራርተዋል።
ከውጪ ምንዛሪ ጋር የሚያያዘውን ችግር ለመፍታትም ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በመሆን መመሪያ መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
በተለይ በከተማዋ ከግብይት ጋር የሚያያዙ ችግሮችን ለመፍታት አትክልት ተራን በማዛዋር ጥሩ ስራ መሰራቱንና የመሳለሚያ እህል በረንዳም በተመሳሳይ በአጭር ጊዜ ማሻሻያ ይደረበታል ብለዋል።
ከኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ጋር ለሚነሱ የመሬት ጥያቄዎችም መልስ ለመስጠት ይሰራል ሲሉ አረጋግጠዋል።