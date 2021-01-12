መጪው ምርጫ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ የጸጥታ መዋቅሩ ከወዲሁ ሊዘጋጅ እንደሚገባ ተመለከተ

ሠመራ፣ ጥር 04//2013(ኢዜአ) ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ በአፋር ክልል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ በየደረጃው የሚገኘው የጸጥታ መዋቅር ከወዲሁ በመዘጋጀት በቅንጅት ሊሠራ እንደሚገባ ተመለከተ።
ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫና የጸጥታ ሃይሉ ሚና ዙሪያ ከክልል እስከ ወረዳ መዋቅር የተውጣጡ የጸጥታ ሃይሎች የተሳተፉበት የውይይት መድረክ ዛሬ በሠመራ ከተማ ተካሄዷል።
በክልሉ ሠላምና ጸጥታ ቢሮ የጸጥታ ሃይልና ተቋማት አቅም ማጎልበት ዳይሬክተር አቶ ይማም እድሪስ በመድረኩ ባቀረቡት የመነሻ ጽሁፍ ላይ እንደገለጹት፤ በሀገሪቱ ብሎም በክልሉ የተጀመረው ለውጥ በውጤታማነት ለማስቀጠል መንግስት ቁርጠኛ ነው።
በምርጫው ዜጎች ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን ማረጋገጥ እንዲችሉም እንዲሁ።
ሆኖም አንዳንድ ጸረ-ሠላም ሀይሎች ምርጫውን ለማደናቀፍ በተለይም ወጣቶችን በማሳሳት የጥፋት ተልዕኮ ማስፈጸሚያቸው ለመጠቀም ከመሞከር ወደ ኋላ እንደማይሉ ካለፈው ተሞክሮ መውሰድ ይገባል ብለዋል።
በክልሉ በየደረጃው ያለው የጸጥታው መዋቅር ይህንን በመገንዘብ የችግር መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ አካባቢዎችና አጀንዳዎችን ቀድሞ በመለየት በቅንጅት መስራት ይጠበቅብናል ሲሉ አመልክተዋል።
የክልሉ ሰላምና አስተዳደር ቢሮ ሃላፊ አቶ ኢብራሂም ሁመድ በበኩላቸው በክልሉ ያለው ሠላም ምርጫውን በሠላማዊ መንገድ ማካሄድ እንደሚቻል ምቹ ሁኔታ መኖሩን ተናግረዋል።
ይህንን ምቹ ሁኔታ በአግባቡ በመጠቀም የክልሉ ሠላምና ጸጥታ አስከብሮ ለማስቀጠል በየደረጃው ያለው አመራር በሃላፊነት መንፈስ በቅንጅትና ቁርጠኝነት መስራት እንደሚኖርበት አሳስበዋል።
በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ምርጫውን ያለምንም የጸጥታ ችግር በስኬት ለማጠናቀቅ ወሳኝ ባለድርሻ መሆናቸውን ተገንዝበው ሃላፊነታቸውን ለመወጣት በትጋት ሊሠሩ እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል የአሚበራ ወረዳ አስተዳደር ተወካይ አቶ አህመድ አቡበከር ምርጫው ሠላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በአካባቢያቸው የጸጥታ ስጋት የሚሆኑ ችግሮች ቀድመው በመለየት ህብረተሰቡን ባሳተፈ አግባብ አስፈላጊውን የመፍትሄ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጸዋል።
ለዚህም እስከ ቀበሌ ድረስ የሚገኙ አደረጃጀቶችን በማነቃነቅ አበክረው እንደሚሠሩ ገልጸዋል።
የአውሲ-ረሱ ዞን ፖሊስ መምሪያ ሃላፊ ሻለቃ ሁሴን መሀመድ የጸጥታ ሃይሉ ምርጫው ሠላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ገለልተኛ ሆኖ ህግ የማስከበር ሃላፊነቱን ለመወጣት ይሠራል ብለዋል።