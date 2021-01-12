ሆስፒታሉ የህክምና አገልግሎቱን ለማሻሻል በ251 ሚሊዮን ብር የማስፋፊያ ግንባታ እያካሄደ ነው

ደብረ ብርሃን ጥር 4/ 2013 (ኢዜአ)- የደብረ ብርሃን ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የህክምና የአገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል በ251 ሚሊዮን ብር የማስፋፊያ ግንባታ እያካሄደ መሆኑን አስታወቀ።
ሆስፒታሉ ተግባራዊ ማድረግ በጀመረው የ10 ዓመት መሪ እቅድ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ዛሬ ውይይት ተካሄዷል።
የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ አስማረ ሳሙኤል በወቅቱ ለኢዜአ እንደገለጹት በሆስፒታሉ የህክምና አገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻል በክልሉ መንግስት በተመደበ 251 ሚሊዮን ብር የማስፋፊያ ግንባታ እየተካሄደ ነው።
በሆስፒታሉ በ2011 ዓም የተጀመረው የማስፋፊያ ግንባታ 60 በመቶ ደረጃ ላይ መድረሱን ተናግረዋል።
በማስፋፊያ ግንባታው አሁን ያለው 162 የህሙማን አልጋ ቁጥር ወደ 300 እንደሚያግ አመላክተዋል።
በሲቲ እስካን፣ ኤም አር አይና በሌሎች ዘመናዊና ከፍተኛ ማሽኖች የታገዘ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ክፍሎች በማስፋፊያ ግንባታው እየተካሄዱ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የህክምና መስጫ ማሽኖቹን ለሟሟላት ከ1 ቢሊየን ብር በላይ በጀት እንደሚጠይቅ ጠቁመዋል።
የሆስፒታሉ ማስፋፊያ ግንባታ ሲጠናቀቅ ከክልሉ በተጨማሪ አጎራባች ከሆኑ አፋርና ኦሮሚያ ክልሎች በሪፈራል ለሚመጡ ህሙማን የህክምና አገልግሎት እንደሚሰጥ ስራ አሰኪያጁ አስታውቀዋል።
የጤና ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ በበኩላቸው በሀገሪቱ በተመረጡ 24 ሆስፒታሎች የህክምና አገልግሎት ማሻሻያ ፕሮግራም ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በፕሮግራሙ ከታቀፉ መካከል የደብረብርሀን ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አንዱ መሆኑን ጠቁመዋል።
በተቋማቱ የህክምና አገልግሎትን በማዘመን የህበረተሰቡን ፍላጎት መሰረት ያደረገ አገልገሎት እንዲሰጡ ማስቻል የፕሮግራሙ አላማ መሆኑን አመልከተዋል።
በፕሮግራሙ በሆስፒታሎቹ የቤተ ሙከራ አገልግሎቶችን በግብአት የማጠናከር፣ የአቅም ግንባታ ስልጠና የመስጠትና ሌሎች በጥናት የተለዩ ድጋፎችን የማድረግ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ዶክተር ደረጀ አስታውቀዋል።
የደብረ ብርሃን ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ተግባራዊ እያደረገ ያለው የ10 አመት መሪ እቅድ በህክምና አገልግሎት አሰጣጡ ላይ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት እንደሚያግዘው በውይይት መድረኩ ተመላክቷል።