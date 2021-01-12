በድሬዳዋ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ምግብ ነክ ሸቀጦች ተወገዱ

ድሬዳዋ፤ ጥር 4/2013 (ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር በተካሄደ ቁጥጥር የተሰበሰቡ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ምግብ ነክ ሸቀጦችና ጥራታቸውን ያልጠበቁ መድኃኒቶች እንዲወገዱ ተደረገ።
የማስወገዱ ሥራ ዛሬ በተከናወነበት ወቅት በአስተዳደሩ ጤና ቢሮ የጤናና ጤና ነክ አገልግሎት ግብአቶች ጥራት ቁጥጥር የስራ ሂደት ባለቤት ሲስተር ሰሪዶ ኡመር ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በማቃጠል የተወገዱት ምግብ ነክ ሸቆጦች ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ናቸው።
እነዚህ በከተማው ከሚገኙ 340 ሱቆች የተሰበሰቡ ምግብ ነክ ሸቆጦች የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው እንደሆኑ አመልክተዋል።
በጥቆማ ፣ በድንገተኛ ፍተሻና ከቀበሌ የጤና ዘርፎች ጋር በመቀናጀት ለ20 ቀናት በተካሄደ የቁጥጥር ሥራ በመሰብሰብ ማስወገድ መቻሉን አስረድተዋል፡፡
ከተወገዱት መካከል የታሸጉ ብስኩቶች፣ ጁሶች፣ ለህጻናት በተጨማሪ ለምግብነት የሚያገለግሉት የምግብ ውጤቶችና ወተት ይገኙበታል፡፡
የተወገዱ ምግብ ነክ ሸቀጦች ጥቅም ላይ ቢውሉ በጤና ላይ እስከ ሞት ጉዳት የሚያስከትሉ መሆናቸው ሲስተር ሰሪዶ ገልጸዋል፡፡
ነጋዴው ማህበረሰብ በራሱ ተነሳሽነት በፍተሻ ወቅት በመተባበር ያሳየው ተሳትፎ አበረታች መሆኑን ጠቁመው መሰል ህገ-ወጥ ተግባራትን ለመከላከል የግንዛቤ የመፍጠሩ ሥራ እንደሚያጠናክር አስታውቀዋል፡፡
በትምህርት የማይመለሰውና ጉዳት ለማድረስ የሚንቀሳቀሰው አካል ህጋዊ እርምጃ ይወሰድበታል ብለዋል፡፡
እንዲሁም ጥራት የሌላቸው አልኮልና ሳኒታይዘር ሲሸጡ የተደረሰባቸው አራት የመድኃኒት መሻጫ መደብሮች ታሽገው ህገ-ወጥ የሆኑትን መድኃኒቶች በመለየት እንዲወገዱ መደረጉን ገልጸዋል፡፡
በአወጋገዱ ሥነ-ሥርዓት የተገኙት ከህዝብ የተወከሉ ታዛቢ አቶ ዮሴፍ ዘሪሁን በሰጡት አስተያየት ህብረተሰቡ የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸውን ምግቦችና መድኃኒቶች ከመጠቀሙ በፊት ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚኖርበት ተናግረዋል፡፡
በተለይ ነጋዴዎች የነዋሪውን ጤና የሚጎዱ ሸቀጦች ለማስወገድ ትብብራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
ሌላው ታዛቢ አቶ ቶማስ እምቢበል በበኩላቸው ወጣቱ ህገ-ወጥ የመድኃኒት ዝውውሮችን ለመከላከል ህብረተሰብን በማስተማርና የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸውን ሸቀጦች የሚሸጡትን በማጋለጥ ግንባር ቀደም ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል፡፡
ጤና ቢሮ የጀመራቸውን የቁጥጥር ሥራዎች ማጠናከር እንዳለበትም ጠቁመዋል፡፡