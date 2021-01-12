የኮሚሽነሮቹ ጉባዔ በፖሊስ ዘርፍ የ10 ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ ላይ በመግባባት ተጠናቀቀ

አዲስ አበባ ጥር 4/2013 (አዜአ) በፖሊስ ኮሚሽነሮች ጉባዔ በፖሊስ ዘርፍ የ10 ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ ላይ በመወያየት መግባባት ላይ ተደርሷል።
ለሁለት ቀናት በቢሾፍቱ የተካሄደው የፌዴራል፣ የክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ፓሊስ ኮሚሽነሮች 12ኛ የጋራ ጉባዔ ተጠናቋል።
በ10 ዓመቱ ስትራቴጂክ ዕቅድ ለወገን አለኝታ የሆነ፣ ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀና ጠንካራ ክህሎት ያለው የፖሊስ ሠራዊት እንደሚገነባ በጉባዔው በተካሄደው ውይይት መግባባት ላይ ተደርሷል።
በተጨማሪም 6ኛው አገራዊ ምርጫ ያለአንዳች የፀጥታ ስጋት እንዲከናወንና ሕዝቡ ያሻውን መምረጥ እንዲችል ፖሊስ የፀጥታ ማስከበሩን ስራ በትጋት እንደሚፈፅም ተገልጿል።
ለዚህ በተዘጋጀው የምርጫ ዕቅድ ላይ ውይይት ተደርጎ መግባባት ላይ የተደረሰ ሲሆን ክልሎችም የፌዴራል ፖሊስ ያዘጋጀውን የምርጫ ዕቅድ አብነት በማድረግ የራሳቸውን አዘጋጅተው ወደተግባር የሚገቡ ይሆናል።
በትናንትና የጉባዔው ውሎ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል ደመላሽ ገብረሚካኤል በአገሪቷ የሠላምና የዴሞክራሲ ግንባታ ጠንካራ ሆኖ እንዲቀጥል ፖሊስ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል።
ጎን ለጎንም የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ፖሊስ ሥራውን እንደሚያጠናክር ተናግረዋል።
ዘላቂ ሠላም እንዲረጋገጥ የአገሪቷን ፓሊስ ወደተሻለ ደረጃ ለማሳደግ እንደሚሰራና በቀጣይ ፖሊስ በብሔር ሳይወሰን ለሁሉም የሰው ልጆች ክብር የሚያገለግልበት ሁኔታ እንደሚመቻች ኮሚሽነር ጄኔራሉ ተናግረዋል።
በጉባዔው የፌዴራል፣ የሁሉም ክልሎችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ፓሊስ ኮሚሽነሮች ተሳትፈዋል።