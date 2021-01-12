በጉጂ ዞን ለ233 ሺህ 255 የህብረተሰብ ክፍሎች የኮሌራ መከላከያ ክትባት ተሰጠ

ነገሌ ጥር 4/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን እድሜያቸው ከአንድ አመት በላይ ለሆናቸው ለ233 ሺህ 255 የህብረተሰብ ክፍሎች የኮሌራ መከላከያ ክትባት መሰጠቱን የዞኑ ጤና ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በጽህፈት ቤቱ የጤና ድንገተኛ አደጋ ዝግጁነትና ምላሽ ባለሙያ አቶ ሽመልስ ወልደዮሐንስ ለኢዜአ እንደገለጹት ክትባቱ ከታህሳስ 20 ቀን 2013 ዓም ጀምሮ ቤት ለቤት በተደረገ ዘመቻ ተሰጥቷል።
በዞኑ የኮሌራ በሽታ በወረርሽኝ መልክ በተደጋጋሚ በተከሰተባቸው ነገሌ ከተማን ጨምሮ በሊበንና አዶላ ወረዳዎች ክትባቱ መሰጠቱን ተናግረዋል።
በዞኑ ለ251 ሺህ 29 ሰዎች ክትባቱን ለማዳረስ የተያዘውን ግብ ለማሳካት ዘመቻው መቀጠሉን አመላክተዋል።
በቤት ለቤት ክትባት ዘመቻው 200 የጤና ባለሙያዎችና ከ200 በላይ ድጋፍ ሰጭ ሰራተኞች እየተሳተፉ ነው።
የዞኑ ህዝብ ክትባቱን በመውሰድ ያሳየውን ተሳትፎና ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ባለሙያው ጠይቀዋል፡፡